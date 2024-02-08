



25-летней учительнице грозит 50 лет тюрьмы за секс с 14-летним учеником



Замужней 25-летней учительнице из Вирджинии грозит до 50 лет за решеткой после секса со своим 14-летним учеником. Учительница занималась сексом с “ребенком” доме его родителей, где "ее ДНК была обнаружена на его постельном белье", заявили прокуроры.



Учительница средней школы Hungary Creek Меган Полин Джордан ожидает вынесения приговора после того, как признала себя виновной в четырех случаях плотских утех и одном случае развратных действий в отношении несовершеннолетнего, говорится в заявлении прокурора округа Хенрико Шеннон Тейлор, опубликованном во вторник.



"В течение 2022-23 учебного года г-жа Джордан вступала в сексуальные отношения со своим 14-летним учеником", - написала Тейлор. "Несколько раз г-жа Джордан приходила в дом жертвы и вступала в половую связь с учеником. Ее ДНК была обнаружена на его постельном белье".



Тейлор написал, что Джордан может грозить "до 50 лет тюрьмы по тем обвинениям, в которых она признала себя виновной". Согласно судебным документам, вынесение приговора назначено на 20 мая. Она находится за решеткой без права внесения залога в тюрьме округа Хенрико с 30 июня 2023 года.



"Я должен отметить смелый поступок тех, кто довел это дело до сведения полицейского управления Хенрико. Мы всегда просим людей, если они видят что-то необычное или не совсем правильное, сказать об этом", - написал Тейлор. "Благодаря их усилиям эта секс-хищница убрана с улиц, из наших школ и будет привлечена к ответственности за свои действия".

