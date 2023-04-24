



«Здесь будет город-сад»: Isrotel как воплощение сионизма и мечты Бен-Гуриона

Принято считать, что туризм – это просто еще одна сфера бизнеса. Но в Израиле он, как и многое другое, связан с идеей сионизма. Так, по крайней мере, считал Дэвид Льюис – основатель одной из крупнейших гостиничных сетей в Израиле Isrotel.



Дэвид Льюис - человек, который «изобрел» Эйлат, изменил его от начала до конца. А также единственный бизнесмен, первым построивший гостиницы в Негеве.



Будучи преуспевающим бизнесменом с перспективой и видением, Льюис оставался невероятно приятным, скромным человеком, пылким сионистом и поклонником ЦАХАЛа, вносившим большой вклад в общину. Его первые взаимоотношения с государством Израиль завязались через филантропию.

Дэвид Льюис родился в 1924 году в Лондоне в простой еврейской семье, его отец был торговцем овощами. Во время Второй мировой войны Дэвид служил летчиком на новозеландском флоте. По окончании Войны Судного дня, он создал фонд помощи раненым и инвалидам войны и перевел крупные средства на подготовку израильских врачей в сфере реабилитации.



В 1980 году Дэвид Льюис решил вложить свой опыт и знания в создание сети гостиниц. Он захотел открыть гостиницы высокого класса, каких еще не было в то время в Израиле, которые не только предоставят туристам лучший сервис и комфорт, но главное – создадут рабочие места для молодых людей, чтобы они могли получить опыт в гостиничном бизнесе. «То, что я смог обеспечить работой тысячи семей в Израиле, для меня намного важнее, чем деньги», — говорил Дэвид Льюис. Он видел в туризме один из способов привлечения людей в Израиль и поддержания местной экономики.



В июле 1984 года Льюис открыл свой первый отель в Эйлате – King Solomon’s Palace, ныне известный как King Solomon Hotel – Isrotel Collection. Это была первая гостиница, представившая на местном рынке маркетинговую концепцию «все под одной крышей»: кроме традиционного ночлега и питания она предлагала бары, рестораны и всевозможные развлечения. Isrotel стала и первой сетью, построившей в Израиле гостиницы типа «все включено» - Lagoona и Sport Club в Эйлате.



Дэвид Льюис также был первым и единственным бизнесменом, открывшим гостиницы в Негеве. «Впервые ко мне обратился по этому вопросу Шимон Перес, который как ученик Бен-Гуриона имел особый интерес к Негеву. Он предложил мне посетить Мицпе-Рамон, и я увидел это место. Этот город был основан с большими надеждами, но, к сожалению, без экономической базы. Я увидел там закрытые заводы, и это было удручающе. Там было несколько частично заселенных жилых кварталов, и нам предложили взять пустующие квартиры для туристической деятельности. Мы купили эти здания и превратили их в то, что сегодня является отелем Ramon Inn– Isrotel Collection», - рассказывал Дэвид Льюис.



Cоздание Isrotel Ramon Inn не было экономически обоснованным в то время, его затеяли из чисто сионистских побуждений. Но Льюис не остановился на этом. В 2008 г. он задумал открыть там же, в Мицпе-Рамоне, роскошную гостиницу. И в 2012 году, уже после его смерти там начал свою работу Isrotel Beresheet, один из самых уникальных и необычных отелей в Израиле и, возможно, в мире. Его тщательное планирование и строительство заняло несколько лет из-за желания сохранить окружающую среду, не навредить природе и ландшафту.



Генеральный директор сети Isrotel Лиор Равив рассказал на открытии Beresheet– Exclusive Collection: «В отличие от других бизнесменов, Льюис был единственным, кто приехал в Мицпе-Рамон и вложил в него все свои деньги. Шимон Перес отдыхал здесь на Песах в отпуске и ходил по отелю, как ребенок, который попал в магазин игрушек. Он стоял на балконе и смотрел на кратер со слезами на глазах, так он был взволнован. Это воплощение видения Бена-Гуриона и Израиля. Это самый значимый туристический проект в этом районе».



Сеть гостиниц Isrotel быстро развивалась и стала популярной у израильтян и туристов со всего мира. Сегодня она предлагает широкий выбор гостиниц, спроектированных с учетом уникальности местности, в которой они находятся. Каждая гостиница Isrotel имеет свой отличительный стиль и обслуживание высочайшего уровня. Каждый год эти отели принимают миллионы туристов со всего мира и из самого Израиля.



До сих пор сеть Isrotel верна идее Дэвида Льюиса и не ограничивается просто предоставлением гостиничных услуг. Она также поддерживает сионистские ценности, побуждая туристов открывать для себя историю и культуру Израиля. Например, в каждой гостинице Isrotel есть отдел экскурсий, который помогает гостям организовать поездки по Израилю и посетить важные исторические места, связанные с историей страны.



В 1995 году королева Великобритании наградила Дэвида Льюиса рыцарским титулом. В 2001 году он получил звание почетного гражданина Эйлата. В 2009 его именем была названа одна из набережных города. Но главный его титул – мистер Isrotel.



В 2011 году Дэвид Льюис скончался в возрасте около 87 лет, оставив после себя не только наследие в виде сети гостиниц Isrotel, но и след в сионистской истории Израиля. После смерти Льюиса президент страны Шимон Перес написал письмо его жене Рут, в котором говорил: «Дэвид был творческим человеком и строителем, великим евреем и выдающейся личностью. Он был сионистом, имевшим мужество, способности и решимость превращать мечты в реальность. Его дух первопроходца помогал строить Израиль и развивать Негев. Сеть отелей станет великолепным памятником, который сохранит память о нем, и где бы мы ни путешествовали в Израиле – в Эйлате, Мицпе-Рамоне, Тель-Авиве или Кармельском лесу возле Хайфы, мы будем вспоминать об этом исключительном человеке, который выделялся среди многих и заботился о стране и её людях».



Сегодня Isrotel является не только гостиничным брендом, но и символом Израиля и его культуры. Спустя более 40 лет после создания сети, мы можем с уверенностью сказать, что компания достигла своей цели и сделала огромный вклад в развитие страны, воплощая цели своего основателя.

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Фотографии из архивов Isrotel







