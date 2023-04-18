Все, что нужно знать о секс-шопах
Вот уже более пятидесяти лет сексшопы работают для всех, кто ищет разнообразия в интимной жизни. Сюда идут не только те, кто столкнулся с какими-либо трудностями, но и те, кому не удается реализовать свой потенциал. Для кого созданы сексшопы, каким должен быть интим-шоп – об этом расскажут те, кто создавал популярный секс шоп онлайн – Talla.
Для кого созданы сексшопы
Когда-то существовало мнение, что основными посетителями магазинов для взрослых являются люди с извращенными представлениями о сексе. Со временем представление о них трансформировалось и оказалось, что интим-шоп - это своеобразная аптека. И хотя внимание здесь уделяется интимной сфере, оздоровительного эффекта удается добиться для всего организма.
Определим основные категории людей, которые регулярно посещают интим-шопы:
- Супружеские пары, половые партнеры. Цель визита таких посетителей – добиться гармонии в отношениях, разнообразить их. Как правило, их связывают длительные отношения, которые с течением времени становятся менее яркими. Попытка вернуть страсть в интим с помощью секс-игрушек – правильное решение.
- Экспериментаторы. Как правило, это люди, которые находятся в самом продуктивном возрасте, и чтобы реализовать весь свой потенциал, они ищут самые разные способы. Интимные гаджеты – прекрасный способ накалить интимные отношения до предела, сделать каждый интим непохожим на другой.
- Люди с определенными наклонностями и предпочтениями. Каждый из нас возбуждается и получает удовольствие от определенных действий и в определенной обстановке. Они не являются константой, тем не менее, в сексе мы отдаем предпочтение именно им. Таковыми могут быть БДСМ-практики или обычный фистинг, анальный секс. Чтобы вы могли в полной мере реализовать свои желания и получить удовольствие, в секс-шопе представлены секс-игрушки для всех этих категорий людей.
- продления полового акта;
- достижения оргазма, чтобы сделать его более интенсивным;
- контрацепции;
- прелюдии и др.
Один из основополагающих факторов популярности магазина для взрослых - обширнейший ассортимент выпускаемых секс-индустрией гаджетов:
- Вибраторы. Самые востребованные игрушки, без которых немыслим ни один секс-магазин. Нужны для самоудовлетворения и хорошо подходят в качестве вспомогательного средства для прелюдий.
- Клиторальные вибраторы. Это отдельная категория вибромассажеров, обычно имеющих небольшие размеры.
- Имитаторы орального секса. Это бесконтактные стимуляторы, воздействующие с помощью вакуум-эффекта. Чувства, которые можно получить с их помощью, отличаются от тех, которые можно получить с помощью обычных игрушек.
- Фаллоимитаторы. Маленькие и большие, реалистичные и футуристичные, жесткие и мягкие – их выбор по-настоящему велик.
- Для стимуляции точки G. Секс-гаджеты, имеющие особую форму, которые нужны для стимуляции точки G, обещают невиданные оргазмы.
- Мастурбаторы. Игрушки для мужчин, имитирующих вагинальный или анальный половой акт, а также оральные ласки. Использовать их можно для самоудовлетворения или в интимных играх с партнершей.
Выбирая интим-шоп, обращайте внимание не только на ассортимент, но и на следующие факторы:
- Цены. Хороший секс-шоп стремится сделать цены своим преимуществом. Для этого можно автоматизировать определенные процессы в интернет-магазине, чтобы снизить накладные расходы, сотрудничать с официальными дистрибьюторами, что гарантирует не только низкие закупочные цены, но и высокое качество товара.
- Сертификаты. Именно они, а не заверения продавца должны стать свидетельством того, что вся продукция в интим-шопе безопасна для здоровья, не вызывает аллергии.
- Ассортимент. В магазине должна присутствовать продукция не только китайских брендов, но и хорошо зарекомендовавшие себя товары европейских и американских брендов.
- Профессиональная консультация. Будет большим плюсом, если у консультантов в секс-шопе есть профильное образование. Это возможность сделать действительно осознанную покупку, которая в свою очередь сделает вашу интимную жизнь ярче.
- Доставка. Она должна занимать не более 1-3 дней в любом регионе страны. Предпочтение следует отдавать магазинам, которые пытаются обработать и отправить заказы в этот же день.
- Полная анонимность. Интимные тайны – самые большие тайны, в которые должны быть посвящены только двое. Упаковка заказа должна производиться в непрозрачный материал, а в графе «содержимое» лучше указать что-нибудь вроде «сувенир» или «косметика».