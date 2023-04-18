



Все, что нужно знать о секс-шопах

Вот уже более пятидесяти лет сексшопы работают для всех, кто ищет разнообразия в интимной жизни. Сюда идут не только те, кто столкнулся с какими-либо трудностями, но и те, кому не удается реализовать свой потенциал. Для кого созданы сексшопы, каким должен быть интим-шоп – об этом расскажут те, кто создавал популярный секс шоп онлайн – Talla.



Для кого созданы сексшопы

Когда-то существовало мнение, что основными посетителями магазинов для взрослых являются люди с извращенными представлениями о сексе. Со временем представление о них трансформировалось и оказалось, что интим-шоп - это своеобразная аптека. И хотя внимание здесь уделяется интимной сфере, оздоровительного эффекта удается добиться для всего организма.

Определим основные категории людей, которые регулярно посещают интим-шопы:

Супружеские пары, половые партнеры. Цель визита таких посетителей – добиться гармонии в отношениях, разнообразить их. Как правило, их связывают длительные отношения, которые с течением времени становятся менее яркими. Попытка вернуть страсть в интим с помощью секс-игрушек – правильное решение.

Экспериментаторы. Как правило, это люди, которые находятся в самом продуктивном возрасте, и чтобы реализовать весь свой потенциал, они ищут самые разные способы. Интимные гаджеты – прекрасный способ накалить интимные отношения до предела, сделать каждый интим непохожим на другой.

Люди с определенными наклонностями и предпочтениями. Каждый из нас возбуждается и получает удовольствие от определенных действий и в определенной обстановке. Они не являются константой, тем не менее, в сексе мы отдаем предпочтение именно им. Таковыми могут быть БДСМ-практики или обычный фистинг, анальный секс. Чтобы вы могли в полной мере реализовать свои желания и получить удовольствие, в секс-шопе представлены секс-игрушки для всех этих категорий людей.

В большинстве случаев секс-игрушки обладают универсальными характеристиками, а использовать их можно для:

продления полового акта;

достижения оргазма, чтобы сделать его более интенсивным;

контрацепции;

прелюдии и др.

Об ассортименте интим-шопа

Один из основополагающих факторов популярности магазина для взрослых - обширнейший ассортимент выпускаемых секс-индустрией гаджетов:

Вибраторы. Самые востребованные игрушки, без которых немыслим ни один секс-магазин. Нужны для самоудовлетворения и хорошо подходят в качестве вспомогательного средства для прелюдий.

Клиторальные вибраторы. Это отдельная категория вибромассажеров, обычно имеющих небольшие размеры.

Имитаторы орального секса. Это бесконтактные стимуляторы, воздействующие с помощью вакуум-эффекта. Чувства, которые можно получить с их помощью, отличаются от тех, которые можно получить с помощью обычных игрушек.

Фаллоимитаторы. Маленькие и большие, реалистичные и футуристичные, жесткие и мягкие – их выбор по-настоящему велик.

Для стимуляции точки G. Секс-гаджеты, имеющие особую форму, которые нужны для стимуляции точки G, обещают невиданные оргазмы.

Мастурбаторы. Игрушки для мужчин, имитирующих вагинальный или анальный половой акт, а также оральные ласки. Использовать их можно для самоудовлетворения или в интимных играх с партнершей.

Каким должен быть современный сексшоп

Выбирая интим-шоп, обращайте внимание не только на ассортимент, но и на следующие факторы: