



Вам на выход: коллекция обуви и аксессуаров для торжеств от Lafayette Italy

Тщательно продуманный наряд, прическа и макияж для выхода в свет – это очень важно, однако именно туфли, пожалуй, та самая деталь, которая задает тон и настроение всему праздничному вечеру.



Обувь должна быть не только модной и подходящий к вечернему наряду, но и максимально удобной, позволяющей без устали танцевать до утра, даже если она на высоком каблуке. Именно такую обувь для торжественных случаев вы сможете приобрести в магазинах сети Lafayette Italy или в интернет-бутике бренда.





В летней коллекции Lafayette Italy есть множество моделей идеально подходящих для торжеств, они выглядят празднично и нарядно, дорого и стильно. Они гламурны, сексуальны и исключительно комфортны. Каждая пара от Lafayette Italy – это точный расчет нагрузки на стопу, с учетом которого разрабатываются все туфли. Примерьте модель хоть на маленьком каблучке, хоть на высоком, - и вы убедитесь, что чувство абсолютного комфорта предоставит полную свободу движений.



Правила выбора вечерней обуви:



*В открытом помещении желательно выбирать туфли на толстом устойчивом каблуке, в зале торжеств и ресторане, вы можете себе позволить надеть тонкую шпильку. И все же рекомендуется выбирать обувь с каблуком примерно 7 сантиметров, они добавят роста и изящества, но в них вы не устанете и сможете танцевать и веселиться, так как эта высота каблука, как правило, очень комфортна.





*Не только ваше платье влияет на выбор обуви – ваш цвет волос тоже диктует оттенок туфель. Например, рыжим и блондинкам с желтоватым оттенком волос, лучше выбирать обувь золотистого цвета или с золотистыми элементами. Платиновым блондинкам больше подойдет серебристая гамма.







*Согласно модному этикету, платье с длинным рукавом всегда предполагает туфли, к открытому же можно надеть босоножки, однако босоножки должны быть с закрытым носом - это и смотрится более эстетично, и убережет вашу ногу во время танцев.



Вы сможете появиться в туфлях от Lafayette Italy, которые безусловно станут вашей любимой парой, на множестве торжественных событий, ведь итальянская колодка сделает даже самый высокий каблук неощутимым, и вы будете чувствовать только легкость в ногах и готовность веселиться до утра.





Эффектные вечерние туфли способны украсить и сделать праздничным даже самый простой наряд, став главным модным акцентом всего образа. А чтобы создать полный вечерний образ к каждой паре нарядных туфель или босоножек в коллекции есть подходящие сумки, клатчи и модные аксессуары.



Филиалы сети Lafayette Italy находятся в Тель-Авиве на ул. Ибн-Гвироль, 71 (в торговом центре «Ган а-Ир»), в Рамат-Гане, в ТЦ «Аялон», в Ришон ле-Ционе в ТЦ «Захав», в Нетании, в ТЦ «Ир Ямим» и в ТЦ Гранд Каньон на Симха Голан, 54 в Хайфе, в Центре Панорама на бульваре А-Неси, 109, в ТЦ «Бейт Ятир» на ул. Вайцман, 42 в Кфар-Сабе, в ТЦ «Кирьон» в Кирьят-Бялике.





Также обувь, сумки, куртки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в новом интернет-бутике бренда: www.lfyt.co.il



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Модель Екатерина Глазырина



Фотограф Guy Lumer Film





