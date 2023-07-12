



У самого Средиземного моря…

В разгаре лето. Время отпусков, каникул, пляжа и моря. Лучшее время года! Самая пора отдохнуть на теплом песочке у самого Средиземного моря. Поэтому лучшим выбором, вне всяких сомнений, будет отдых в Тель-Авиве.



Говоря об израильском «городе без перерыва», часто упоминают его клубы, концерты, парки развлечений, но порой упускают из виду его прекрасные пляжи. По-настоящему прекрасные – с волнорезами, мелким чистым песком, отличной инфраструктурой отдыха и ресторанами. Тель-авивские пляжи тянутся на многие километры от Северного порта почти до самого Яффо.



Здесь можно просто понежиться на берегу, наслаждаясь холодными напитками, а можно использовать время с пользой и воплотить давнюю мечту, например, научиться серфингу или кайтсерфингу, поплавать на сапе. На тель-авивском побережье есть немало клубов, которые могут предоставить как уроки, так и аренду необходимых принадлежностей и оборудования. Можно поплавать на кораблике или компанией взять напрокат яхту, моторную лодку или водный мотоцикл, покататься на водных лыжах... Развлечений на берегу Тель-Авива хватает, самое время воспользоваться ими!



А наилучший вариант – провести в Тель-Авиве целый уикенд! Чтобы отдохнуть после морских развлечений, а вечером сходить в театр, посетить хороший ресторан или клуб, которыми так богат Тель-Авив.



Выбор гостиниц здесь тоже огромен, и если вы хотите отдохнуть еще и с комфортом, то сеть Isrotel готова предложить вам на выбор ряд вариантов, различных по своей концепции.

Роскошный отель Royal Beach Hotel Tel Aviv, который входит в группу Exclusive Collection, находится на оживлённой городской набережной - недалеко от бизнес-центров и развлекательных заведений, на самом берегу Средиземного моря. Впечатляющий бассейн расположен на третьем этаже отеля, где гости могут насладиться завораживающим видом на море и фешенебельным СПА-комплексом Carmel Forest, который предлагает десятки косметических процедур для лица и тела. В отеле есть ресторан высокой кухни «West Side» - кулинарное искусство международного уровня. Sea Tower Tel Aviv, расположен недалеко от нескольких популярных пляжей, ресторанов и центров развлечений. В отеле 80 новых полностью оборудованных номеров с видом на море или городской пейзаж Тель-Авива, а также 40 просторных свит с мини-кухней и обеденной зоной для отдыха с друзьями или семьей. Из бассейна на крыше открывается просто потрясающий вид на море и город. Есть также ресторан, спортзал и все, что надо для комфортного отдыха. Отель Port Tower из группы Isrotel Design. Удобное расположение и близость к старому порту, пляжу и развлекательным центрам позволяет гостям легко добраться до ресторанов, баров и, самое главное, к морю. Отель предлагает релакс во внутреннем бассейне и сауне, занятия в тренажерном зале, отдых и кулинарные наслаждения в баре и ресторане. В отеле есть номера для людей с ограниченными физическими возможностями. Отель Alberto Tel Aviv входящий в группу Isrotel Design и расположенный на пересечении улиц Нахалат Биньямин и Ахад а-Ам не оставит вас равнодушным. Он разместился в старинном здании 19 века, а современный дизайн его интерьеров сочетается с ритмом жизни большого города. Отель выгодно отличается центральным месторасположением – вечером улица перед отелем меняет свой облик и становится волшебной оживленной пешеходной зоной, где десятки популярных развлекательных заведений с прекрасной кухней приглашают вкусно поужинать, послушать музыку, потанцевать и посмотреть на таких же любителей городского отдыха со всего мира. На крыше отеля можно искупаться в бассейне, отдохнуть в СПА или сходить в спортзал.