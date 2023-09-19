



Тренд осени: джинсы-карго

Стилисты шутят, что если бы нужно было выбрать всего один тренд 2023 года, то этим трендом стали бы брюки и джинсы-карго, которые в нынешнем году прошли через все сезоны, становясь все более популярными. И к осени стали одним из главных хитов.



Джинсы-карго невероятно удобны и практичны, ведь помимо привычных карманов, у них есть несколько вместительных накладных карманов по бокам, в которые можно положить всякие необходимые мелочи. А можно относиться к ним исключительно, как к декоративному элементу, ведь в современных моделях такие карманы смотрятся стильно и актуально, а в этом году этот, как правило, массивный фасон все больше приобретает женственные силуэты.



Джинсы-карго можно сочетать с множеством элементов гардероба, они отлично стилизуются с трикотажным верхом, с водолазками, с пиджаками. Это осенью более сдержанные вариации этого фасона могут стать даже частью для офисного стиля.



Если в вашем шкафу все еще нет этой трендовой вещи, то рекомендуем вам обратить внимание на по-европейски стильную и оригинальную модель из осенне-зимней коллекции ELISABETTA FRANCHI. Каждая деталь этих джинсов продумана до малейших нюансов, это не просто джинсы, это вещь-заявление!



О бренде ELISABETTA FRANCHI

Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.Шоурум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности – одежду и аксессуары от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фэшионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.