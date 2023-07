Thomas Amfibia Pet pro plus позволяет очистить труднодоступные места

Даже если мы регулярно наводим порядок в квартире, моем, выносим мусор и, вообще, одержимы чистотой... все равно в нашем доме есть места, до которых руки доходят крайне редко, потому что убирать их долго и сложно. Однако, качественный моющий пылесос, такой как Thomas Amfibia Pet pro plus, значительно облегчит вам задачу.



В инновационной модели Thomas Amfibia Pet pro plus впервые представлены две системы фильтрации - водная AquaBOX и циклонная DryBOX, для влажной и сухой уборки. Кроме того, в комплект входит большое количество насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели. Благодаря чему вы сможете осуществить уборку любой интенсивности.



***

Как бы страшно это не звучало, ваша любимая, удобная кровать, оказывается, столь же удобна и для бактерий и клещей. Все люди в разной степени потеют ночью, поэтому в кровати создаются условия повышенной влажности, которые благоприятны для размножения бактерий. Кроме того, исследования показывают, что в матрасе, возрастом около 8 лет, может скопиться до 4 кг. омертвевших клеток кожи, что так же очень любят бактерии.



Поэтому, чтобы ваш матрас не превратился в рассадник бактерий, хотя бы раз в месяц устраивайте ему сухую чистку пылесосом, а раз в три-четыре месяца устраивайте генеральную чистку при помощи моющего пылесоса Thomas Amfibia Pet pro plus со специальными насадками для чистки матрасов.

Для этого вам понадобятся две насадки, идущие в комплекте с пылесосом Thomas Amfibia Pet pro plus:



Специальная насадка для мягкой мебели и матрасов, которая предназначена для глубокой сухой чистки мягкой мебели: ей под силу пыль, мусор, шерсть и пух. На насадке установлены специальные нитеподъемники, позволяющие легко очистить обивку, она будто скатывает шерсть в комочки перед засасыванием, что обеспечивает беспроблемное отделение мусора с мягких поверхностей. Удобная ширина насадки 19 см. и ее маневренность ( она меняет положение на 15-20 градусов ) позволяют повторить поверхность дивана, кресла или матраса, и, соответственно, «пройтись» по каждому сантиметру поверхности.



Насадка для влажной уборки мягкой мебели тоже для удобства и эффективности сделана треугольной формы. Благодаря этой конструкции, возможно тщательно очистить мягкую мебель, такую чистку по эффективности можно сравнить только со стиркой. Под контролем диспенсера, вода и моющее средство под давлением подаются на насадку, а затем умный Thomas всасывает воду вместе с грязью, одновременно подсушивая поверхность. Примерно через 40-60 минут после влажной уборки мебели, на нее уже вновь можно садиться.



***

Сколько раз в год вы моете окна? А сколько из этих раз вы вспоминаете о рамах, карнизах и подоконниках, а ведь они накапливают пыли и грязи гораздо больше, чем стекла. Уж не говоря о множественных щелях, укромных уголках и желобках в проемах окон, особенно в нижней их части.



Когда вы моете окна, начинайте с проемов и всех труднодоступных мест и только потом переходите к самим стеклам. Чтобы тщательно очистить все труднодоступные места, используйте узкую насадку для очистки щелей и трис, которая также идет в комплекте с пылесосом Thomas Amfibia Pet pro plus – это просто незаменимая вещь, она позволит вам устранить грязь и пыль в самых труднодоступных местах.



