



Tamaris – флагман обувной индустрии Германии теперь в Израиле

Наверняка, гуляя по европейским городам, вы неоднократно встречали магазины с изящной надписью Tamaris, ведь популярность этого высококачественного модного бренда невероятно велика – более 500 фирменных магазинов в десятках стран мира. Свою популярность бренд заслужил благодаря актуальным фасонам, использованию новых технологий повышенной комфортности и следованию философии осознанного потребления при создании коллекций. Теперь, обувь Tamaris по европейским ценам вы можете приобрести и в Израиле.





Комфорт с модным уклоном



Tamaris – это обувь повышенной комфортности в модном исполнении. В производстве этой обуви используются современные технологии повышенной комфортности: вы можете найти модели с амортизирующими каблуками, которые снижают нагрузку на суставы и позвоночник; со стельками, разработанными ортопедами, которые снижают нагрузку со стопы; модели из специальных материалов, которые подстраиваются под особенности стопы; модели со специальными накладками на пятках, которые препятствуют скольжению при ходьбе на каблуках; модели, подошва которых скомбинирована из материалов различной плотности, чтобы лучше распределить вес тела. Разные модели отвечают различным запросам. На настоящий момент у Tamaris существует несколько собственных патентов комфортности.





Tamaris старается всегда немного опережать веяния и внедрять самые последние инновации. Их отличает безупречная посадка, невероятное удобство и истинное немецкое качество.





Как бренд пришел в Израиль



История бренда началась в 1967 году, когда в одном небольшом немецком городке открылся первый магазинчик, коллекция которого оказалась настолько функциональной, оригинальной и удобной, что моментально завоевала любовь покупательниц, и спустя очень короткое время, фирменные магазины бренда появились во всех уголках Германии, а затем и по всей Европе. Путешествующие по миру израильтянки, в том числе и русскоязычные, уже давно оценили все преимущества этой марки, поэтому можно сказать, что их появление на израильском рынке ждали давно. Дистрибьютером бренда Tamaris стал поставщик знаменитого и преуспевшего в Израиле бренда английской обуви Fitflop и владелец проекта Shoes24, у которого есть флагманский магазин в Хайфе и сайт.





Tamaris – это базовый обувной гардероб



В последние годы мир все больше придерживается философии осознанного потребления, отдавая предпочтение не вещам-однодневкам, а универсальным, функциональным моделям, которые сочетают качество, удобство и актуальные тенденции, моделям, которые прослужат не один сезон и будут отвечать множеству задач в вашем гардеробе.





Tamaris делают акцент на актуальность моделей, их оригинальное исполнение и последние веяния моды. Однако, несмотря на модную направленность, как мы уже говорили, это обувь повышенной комфортности. При этом каждая коллекция бренда – это целый мир обуви, где вы можете найти туфли на все случаи жизни, от классических или экстравагантных моделей на высоких каблуках для торжественных выходов до моделей в стиле спорт-элегант, расчитанных на многочасовые прогулки. Комбинируя модели из трех основных линий Tamaris: Classic, Trendy и Activ вы сможете составить полный базовый гардероб обуви.





Сегодня в Израиле вы можете приобрести обувь бренда Tamaris в 12 магазинах.



Узнать, где находится ближайший к вам филиал можно по телефону 052-5080809



Флагманский магазин «Shoes 24» находится по адресу Дерех ха-Ям 3, Хайфа.



https://www.shoes24.co.il/













