



Семь аттракций курорта: новые коллекции брендовой обуви в WeShoes в Эйлате

WeShoes открыли в Эйлате уже семь магазинов с отличным выбором модных обуви и сумок. Работают магазины до десяти или одиннадцати вечера, а в некоторые дни - даже до полуночи. Находятся они в центральных точках города – в торговых центрах Big, Mall HaYam, «Малкат Шва», «Айсмолл», в комплексе Red и WeShoes Boutique в центре «Хофит».



А на набережной Harrods недавно открыт магазин товаров «аутлет» с большим выбором обуви и сумок по самым приятным ценам, представлены в нем и новые коллекции. Магазины WeShoes уже стали аттракцией города, где всегда оживленно и многолюдно.



Сеть WeShoes создана для тех, кто делает интуитивный выбор, прислушиваясь только к себе и своим ощущениям. Утром, выбегая из дома, мы просто прыгаем в эту обувь, не задумываясь о том, почему из десятков пар на нашей полке каждое утро мы выбираем WeShoes.



В магазинах WeShoes учитывают предпочтения абсолютно всех: взрослых, тинейджеров и самых маленьких израильтян. В любом филиале сети есть женские, мужские и детские коллекции, которые постоянно обновляются.



Здесь есть модели, которые ищешь, когда нужна обувь для работы, или для прогулок, или для праздника, или для активного отдыха, или для профессионального спорта. Количество пар исчисляется тысячами, среди которых всегда можно подобрать обувь на любой модный вкус и случай.

Особенно широк в магазинах выбор кроссовок, трендовой и комфортной обуви на осень для детей, мужчин и женщин, пляжной открытой обуви для вечного эйлатского лета, сумок, есть также отделы товаров «аутлет».



В WeShoes ценят качество известных марок обуви, но выбирают из них только те, что подходят израильтянам. Число прославленных имен в магазинах сети растет с каждым сезоном. В продажу выходят только оригинальные бренды: причем как тяжеловесы обувной индустрии, так и весьма интересные новички.



Самые узнаваемые на полках WeShoes - разноцветные сабо от Crocs и классические ботинки от Blundstone.



А беговые кроссовки Hoka давно уже стали легендой. Как раз в эти дни в магазин поступила новая модель Mach 5.



В кроссовках Hoka, идеальных для бега по асфальту, концентрация научных разработок и ноу-хау зашкаливает - вы это ощутите с первого шага.



В WeShoes следят за трендами и активно поддерживают наиболее значимые из них. Потому в последнее время сеть уделяет много внимания веганским брендам, а также маркам, первыми представляющим на прилавках новейшие веяния моды, таким как Seventy Nine. А новые бренды сети Lemon Jelly и Xero порадуют особо модными и удобными моделями. Детская осенняя коллекция брендов Magma и Candy сделает счастливыми и детей, и их родителей.

О WeShoes

Бренд WeShoes появился в 2016 году, став новым именем известной сети Crocs&More. Crocs пришел в Израиль в 2008 году и до 2014-го продавался в монобрендовых магазинах. Затем на полках появилась целая компания известных обувных брендов, и название сменилось на Crocs&More. Вскоре ассортимент расширился еще больше, и магазины превратились в мультибрендовую сеть, предлагающую модную, высококачественную и удобную обувь и сумки для всей семьи.Всего WeShoes представляет более двух десятков знаменитых международных брендов, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian и многие другие, а также сумки и чемоданы. Сеть включает около 60 филиалов по всей стране. Покупки с приятными скидками можно совершать и в