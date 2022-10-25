



"Розовый октябрь": Я одна из семи, но я не могу умереть

С 1985 года октябрь считается Международным месяцем привлечения внимания к проблеме рака молочной железы. Основная идея заключается в острой необходимости ранней диагностики.



Множество брендов и учреждений ежегодно поддерживают эту инициативу.

Тель-Авивский музей современного искусства «оделся» в розовое. Он присоединился к 200 достопримечательностям по всему миру: Эйфелевой башне, Эмпаир стейт билдинг, Рокфеллер центру, Сиднейской опере, Башне Токио и многим другим.



Израильская сеть Mashbir активно участвует не только в информационном освящении «розового октября», но и непосредственно в каждодневной помощи женщинам, пережившим операционное вмешательство.

Mashbir представляет немецкий бренд нижнего белья и одежды для активного отдыха и для дома Amoena.



Изделия производятся из качественного медицинского материала с использованием последних инноваций. На данный момент в филиалах сети Mashbir представлены бюстгальтеры, а в планах – расширение ассортимента.



Кроме того, мы пригласили трех прекрасных, сильных и успешных женщин. Они делятся личными историями, чтобы помочь тем, кому это сейчас актуально.

Лиза (42 года):- Работаю в хайтеке, четверо детей, новый дом. И вдруг в феврале этого года муж обратил внимание на опухоль. Я вообще об этом не думала. Что мы знаем о раке? Кроме того, что я умру завтра? Это примерно то, что я знала. Когда врач озвучил диагноз, я две недели была сама не своя. Ты видишь, какая я энергичная? Мне надо постоянно что-то делать, куда-то бежать. А тут рак. Но потом, когда я встретилась со своим хирургом-онкологом, он меня успокоил, что с моей стадией выживаемость 90%! И тут я сказала себе – вытри слезы, ты не имеешь права умереть, все будет хорошо!Что мне помогает? Мой характер. Ситуацию мы не можем изменить, но мы можем изменить свое отношение к ней. В пятницу мне сказали лечь в больницу, но какая больница, у меня съемки для этого проекта и работа! Сериал, опять же, надо новый посмотреть.Конечно, были дни, когда я видела в зеркале себя безволосую и безбровую, и настроение падало… Но надо взять себя в руки. Я сейчас занимаюсь волонтерской работой - помогаю другим женщинам, которые только в начале пути. Многие, узнав о болезни, закрываются в себе. Мне кажется, это неправильно. Иногда нужно быть слабой, попросить о помощи. Я о своем диагнозе написала в Фейсбуке и получила колоссальную поддержку!Одна группа женщин мне четыре месяца еду готовила. Мы крутые, мы сильные, но иногда надо признать, что сейчас пора отдохнуть. Очень много фондов, некоммерческих организаций, я даже в Италию с их помощью съездила.В общем, в любой ситуации нужно найти что-то позитивное. Помогая другим, я становлюсь сильнее.Ирена (44 года)- Мне было 39 лет, в семье никто никогда не болел. Я была на пике карьеры, дети подрастали. Просто пошла на плановую проверку, первый раз в жизни. Сначала думала, что ошибка. Никак не могла поверить, ведь я же молодая! Но сейчас, уже пройдя лечение, я вижу, что у рака нет возраста. Я не ощущала никаких симптомов. Нужно понимать, что сейчас рак лечится, выживаемость высокая. Но ранняя диагностика – ключ к выздоровлению. По статистике, одна из девяти женщин столкнется с раком молочной железы, но любой онколог скажет, что сейчас это одна из семи.Мне помогало ощущение, что я не одна. Поддержка знающих и опытных женщин, которые через это прошли. Ни семья, ни онколог не могут понять, что я чувствую, а они могут. У нас в Израиле прекрасные технологии, можно даже выйти после операции с более красивой грудью, чем она была до болезни!Бояться не нужно, решение есть для всего.Ольга (64 года)- Два года назад я пошла на плановую маммограмму. Результат мне сразу не показали, послали на УЗИ. Тут я и поняла, что дальше начнется все самое «интересное». Мне очень повезло с хирургом-онкологом. Прочитала о нем прекрасные рекомендации, он и подругу мою лечил. Я как-то сразу ему поверила. Сказал операцию, значит операцию. Химиотерапию, облучение – все прошла.Знаете, я не жаловалась. Не хотела нагружать семью. У меня муж инвалид-колясочник. Дети уже взрослые, но я ради них все сделаю. Я их очень люблю. Они бы огорчились, если бы потеряли меня.Мне кажется, мы все идем в одном направлении, только с разной скоростью. И не надо ее увеличивать. Нужно достойно пережить всё. Вообще, что бы не случилось. Самое страшное, что может произойти с человеком – это потерять интерес к себе. Вот если ты сам себе еще интересен, все получится.Нужно быть уверенной, что тебе помогут. Не оставят один на один с бедой. Морально и материально. Не нырять в болезнь с головой и не терять уверенности, что завтра наступит!Знаете, что еще? У женщины обязательно должна быть мечта, чтобы сказать себе: вот закончу лечение и воплощу ее!Трудно найти более разных героинь: по профессии, возрасту, семейному положению, внешности, наконец. Но их объединяет мощнейшая жизненная сила и воля к выздоровлению. Они хотят быть не только яркими и красивыми, но и услышанными.Ранняя диагностика спасает жизнь, запишитесь на проверку и будьте здоровы!Бюстгальтеры Amoena доступны в следующих филиалах сети Mashbir:Петах-Тиква, Реховот, Беэр-Шева, Ришон-Лецион, Кирьон, Хадера, Наария, Малха, Ашдод (Си-Мол)Одежда для съемок предоставлена Mashbir.Бренды: Kenneth Cole New York, Morgan, Punt Roma, Lee, AldoФотограф: Алёна СюняковСтилист: Валерия ОрловаМакияж: Алёна СкоробогатоваНа правах рекламы