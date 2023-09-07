



Праздничные наряды на Рош а-Шана: 3D-платья и роскошь пижамного стиля

Покупая очередной праздничный наряд, мы всегда пытаемся предвидеть его судьбу – куда еще помимо вечеринки мы сможем его надеть, как долго он будет оставаться модным, и многие другие серьезные жизненные вопросы встают перед нами.



Мы подготовили несколько вариантов нарядов на праздник, которые будут актуальны и в другие дни и останутся трендовыми не один год.



Костюмы в пижамном стиле – конечно, первый и универсальный вариант для Израиля. Во-первых, это красиво. Во-вторых – очень модно. В-третьих, в дни сентябрьских праздников еще стоит жара, поэтому легкий и воздушный костюм будет не только отлично смотреться, но и придавать нам хорошее настроение и прекрасное расположение духа. И, конечно, эти костюмы просто созданы для израильского климата, поэтому носить мы их будем почти круглый год, с перерывом на несколько зимних месяцев.



Летящие пижамные костюмы могут быть сделаны из шелка или легчайшей дышащей вискозы, они могут быть одноцветными, в цветочных или ориентальных принтах, - главное, чтобы они были сделаны качественно, потому что нежный материал не терпит ошибок в крое и пошиве.



Второй универсальный предмет гардероба, подходящий для праздников и будней, – платье-халат. Отличительные его особенности – пуговицы или запах, которые иногда выполняют чисто декоративные функции, часто – отрез по талии и поясок.



Модницы любят эти платья за что, что те выглядят элегантно и празднично, и в то же время демократично, они уместны в разных ситуациях и всегда комфортны. Для вечерних событий могут быть уместны платья-миди с геометрическим рисунком или однотонные, дополненные крупным украшением.

Если говорить об ультимативно праздничном наряде – в этом сезоне самым актуальным вариантом станет 3D-платье. Эти платья заключили в себе все модные тренды этой осени – прозрачность и нижние чехлы, придающие многослойность, вышивка и пайтеки, добавляющие оптических иллюзий, меховые ворсинки и перья боа, которые заставляют объем меняться на глазах и создавать сложные 3D-эффекты. Дополненное модными ковбойскими полусапожками, это платье станет центром праздничной вечеринки.



Универсальные праздничные наряды уже поступили в большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской брендовой одежде, собранной под вывеской Irene, находящиеся в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» и в иерусалимской «Мамилле».



Среди брендов бутика Irene – всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие, предлагающие как праздничную, так и повседневную одежду.

Gerry Weber – бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Бутиковую одежду сюда привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах, а новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.



Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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