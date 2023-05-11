



Популярнее джинсов? Брюки-палаццо – хит сезона «Лето-2023»

Их носят звезды мировой моды и звездочки городского стрит-стайла. Они визуально сужают талию и удлиняют ноги. Они подходят для любого случая в жизни и идеальны для израильской жары. Они нужны вам, чтобы показать всем: вы идете в ногу со временем, вы чувствуете дух времени и остаетесь актуальной, сколько бы лет вам ни было. Итак – самые актуальные этим летом брюки-палаццо.



Для начала разберемся, что это такое. Брюки палаццо – это зауженные в талии брюки с высокой посадкой и широкими прямыми штанинами, которые, прочем, могут и расширяться от линии бедра. Брюки-палаццо обычно сшиты без складок, резинок, поясов и других дополнительных элементов, которые могут создать лишний объем в талии или бедрах. Многие модели брюк-палаццо имеют скрытую молнию сбоку или сзади, что позволяет плотнее сидеть по фигуре. Это визуально суживает талию и бедра и удлиняет ноги, особенно, если сверхдлинные брюки-палаццо ниспадают на туфли на высоких каблуках.



Брюки палаццо — это универсальный предмет гардероба, который можно сочетать с любыми элементами одежды в зависимости от ситуации и стиля.



Футболки и толстовки, пиджаки и жакеты, майки и топы, блузки и кардиганы – любая перемена верха способна полностью изменить весь образ, но брюки при этом останутся уместными. Это же правило распространяется на обувь – шпильки или грубые сандалии одинаково подходят к брюкам-палаццо, но создают диаметрально противоположные образы и настроение.



В этом сезоне модными стали брюки-палаццо нейтральных и приглушенных цветов, таких как черный, белый, серый, бежевый, коричневый, темно-синий, оливковый. Но актуальными остаются и яркие цвета – красный, синий, а также броские принты и рисунки. Жарким израильским летом лучше выбирать брюки из таких «прохладных» тканей, как шелк, хлопок, лен, вискоза и современные высокотехнологичные материалы.



Действительно широкий выбор брюк-палаццо - в новой летней коллекции больших мультибрендовых магазинов, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, которые находятся в тель-авивском торговом центре "Ган а-Ир" и в иерусалимской "Мамилле". Пожалуй, их коллекции одежды еще никогда не были настолько яркими, цветными и полными сочетающихся между собой оттенков.



Среди брендов бутика Irene - всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года. Размеры одежды - от 36 до 48.



Магазины Gerry Weber и Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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