



Первый ресторан болгарской кухни в Галилее: блюда на специальном гриле Спиннер

Впервые в Израиле и только в ресторане болгарской кухни в Галилее, в деревне Рама: блюда, приготовленные на специальном гриле “Спиннер”, который приводится в действие с помощью водяного колеса, как в деревнях на юге Болгарии. Также ресторан предлагает великолепные блюда из тандыра и десерты.



Ресторан Раи (Rai), что на болгарском языке означает «сад Эдем», расположен в кибуце Рама в долине Бейт-Хакерем в Северной Галилее. Он успешно сочетает две любимые кухни: балканскую и галилейскую арабскую.



Владелец ресторана Адиб Саад, арабский христианин, отправился в Болгарию изучать физиотерапию и влюбился в болгарскую мику. После путешествия по Болгарии и погружения в местную культуру и кулинарию, он решил открыть ресторан в кибуце, который назвал в честь своего сына.



Недавно ресторан представил новое уникальное меню блюд, приготовленных в тандыре и на гриле во дворе ресторана. В новом меню представлены и десерты.



Адиб вдохновился идеей в горных ресторанах Родопи на юге Болгарии и самостоятельно создал гриль-тандыр со спиннером, приводимым в движение силой воды с помощью огромного зубчатого колеса, точно как в старых деревнях. Тандыр изготовлен из гладкого камня и разогревается фруктовыми дровами яблони и вишни.



На вращающийся спиннер помещаются большие куски бараньей вырезки или бедра, или целые бараны, которые подаются только по предварительному заказу и на на банкетных меню, а также греческий гирос – огромный кусок говядины и баранины, жарящийся на углях.



Новые блюда, приготовленные в тандыре и на гриле в ресторане Раи – уникальная новинка на израильской кулинарной сцене, которую стоит попробовать.



В меню предлагаются:

Фленини Чушки-пеперони – красный перец, наполненный мясом, рисом и специями из болгарской кухни, на подушке из мягкого йогуртового соуса. (65₪);

Баклаш Патеха (из сирийской кухни) с йогуртом, натуральным тахини, хумусом, чесночным конфитюром и ливанскими хрустящими лепешками. (35₪);

Катайиф – тонкие нити теста, заполненные мясом, на подушке из натурального тахини, сметаны, томатного соуса, фисташек и оливкового масла. (65₪);

Особуко – разделенное на части блюдо из бургуля и овощей, запеченное с пряностями. (78₪);

Боб в грне – тушеная говядина с белой и красной фасолью и болгарскими специями. (80₪);

Гиро – говядина, свинина и баранина на углях, подается на лепешке собственного приготовления с сумахом, дополняется салатом из помидоров и огурцов и кислыми овощами. (80₪).















Еще одно новое блюдо не из печи, Куба - жареный куббе, начиненный мясом и кабачками на подливке йогурта (68 ₪).



В разделе новых десертов: Еще одно новое блюдо не из печи, Куба - жареный куббе, начиненный мясом и кабачками на подливке йогурта (68 ₪).В разделе новых десертов:

Локум Паша – ванильный малебий на белоснежной кокосовой подушке, обернутый ванильным кремом, подается на клюквенной фруктовой подушке и молочных фисташках (45 ₪);

Чизкейк в клафах – запеченный клаф с кремом чизкейк и ванильным кремом, подается на клюквенной фруктовой подушке, молочных фисташках и сиропе (45 ₪);

Турецкий снежный торт – воздушное тесто, запеченное и пропитанное молоком и ванилью, с слоем малеби, подается с кремом, фисташками и кокосовым пудингом и слоями жареного кокоса на клюквенной подушке (45 ₪).

Пирожное Pistachio Mus – тесто фило, запеченное в духовке, подается с начинкой из фисташкового крема на основе йогурта с добавлением ягодного пюре, украшается крем-шнитом и молочным фисташковым кремом. (45 ₪);

Турецкий кнапфа – сухари кадаиф с начинкой из фисташкового теста, армянского сыра, подается с сахарной водой и турецким мороженым. (50 ₪);

Фисташковая мафрука – фисташковое тесто в ванильном сиропе и молоке, подается с начинкой из крема ванили и фисташкового муса на основе ягодного пюре, подается с сладким фисташковым туилом. (50 ₪).

Ухоженный дворик площадью около 200 квадратных метров открыт, и гости смогут насладиться обедом под раскидистой грушей или в виноградниках и насладиться баром, предлагающим легкие напитки, пиво, вино и напитки, произведенные на месте.



Ресторан Rai, местный болгарский ресторан в Галилее, деревня Рама.



Часы работы: Вс-Чт: 09:00-23:00;



Телефоны для бронирования: 04-8368631; 054-7453734.