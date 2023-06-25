



От рассвета до заката: как менять образ от дневного до вечернего с помощью обуви

Профессиональный стилист Джессика Штайнберг демонстрирует нам, как подбор разной по стилю обуви может изменить стиль одежды и превратить дневной спорт-элегант в вечерний роскошь-гламур.



Джессика уже много лет является консультантом по стилю сети итальянской обуви премиум-класса Lafayette Italy, поэтому выбор обуви был очевиден.

За одеждой Джессика отправилась большой мультибрендовый магазин, часть которого отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, американской брендовой одежде, собранной под вывеской Irene.



- Я выбрала этот магазин, во-первых, из-за широкого ассортимента и возможности подобрать одежду любого цвета и стиля - для любого образа. Во-вторых, качество одежды для меня очень важно, одежда должна смотреться дорого и эффектно. И в-третьих, вся одежда в этом магазине существует в единичных экземплярах, а уникальность образа для меня очень важна.



Я хочу продемонстрировать, как обувь может менять наш облик и стиль с одной и той же одеждой. Например, черный костюм с искрой от Irene, очень удобный - свободно ниспадающий и не сковывающий движения. Первый образ я создала с мокасинами от Lafayette Italy. Мокасины, наверное, самая универсальная обувь – она подходит и для работы, и для прогулок, и в дорогу, а такие броские мокасины со стразами отлично подойдут и для вечернего образа.



Если этот же костюм дополнить шпильками, получится торжественный вечерний наряд, подходящий даже для посещения свадебного торжества. Кстати, в этих шпильках вы сможете танцевать всю ночь без устали – итальянские колодки славятся на весь мир именно комфортом. Этот же костюм мы дополняем кроссовками – в нашем варианте со стразами и блестками – и получаем динамичный спортивный лук.



Если вы любите открытые босоножки, а в Израиле их любят все, то этим летом выбирайте босоножки с кристаллами – они украсят вас лучше, чем стандартные украшения. А как они украшают наряды – вы только посмотрите!



Спортивно-элегантный образ, рубашка оверсайз в цвете года «вива маджента» и брюки-хаки от Gerry Weber, в дополнении с сандалиями на небольшой платформе со стразами становится более глубоким и многоплановым, с налетом шика.



Льняное прохладное платье от Irene с сиреневыми босоножками с кристаллами на плоской подошве смотрится очень элегантно и по-летнему расслабленно. А если это же платье дополнить белыми лодочками с пряжкой на низкой шпильке, то образ станет достойным делового или вечернего приема.



Не смогли мы обойти стороной полоску – тренд сезона. Красные босоножки на шпильке в тон полосам на толстовке создают по-французски притягательный образ.



Монохромные луки всегда в моде. Монохром позволяет нам сосредоточить все внимание на силуэте и геометрии форм, не отвлекаясь на буйство красок. И здесь темно-синее платье от Irene, с его точеной грацией, в сочетании с лодочками с геометрически острым носом очерчивают картину идеально гармоничного образа.



Так что, если вы выходите из дома утром, днем вам предстоит деловая встреча, а вечером – праздник, выберите универсальный наряд и просто захватите с собой пару вечерней обуви: она справится с задачей и ваш утренний образ будет уместен и прекрасен и в свете ночных огней.



Большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской брендовой одежде, собранной под вывеской Irene, находятся в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» и в иерусалимской «Мамилле».



Среди брендов бутика Irene – всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие, предлагающие как праздничную, так и повседневную одежду.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.

Бутичную одежду сюда привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах, а новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.



Частный, эксклюзивный бренд обуви Lafayette Italy создают несколько десятков итальянских люксовых марок. Все модели объединяют безупречное качество, актуальность и эксклюзивность. Причем, при создании новых коллекций, владельцы бренда сами тщательно отбирают каждую пару. Бренды, с которыми сотрудничает Lafayette Italy, бережно хранят традиции ручной работы и допускают до производства только лучшее. Слагаемые идеальной обуви: материал класса люкс и фантастическое удобство. Такая обувь комфортна и актуальна как в Израиле, так и в самых фешенебельных европейских городах. Именно поэтому, бренд Lafayette Italy уже свыше 80 лет не изменяет своим основным принципам и поставляет в Израиль самую высококачественную итальянскую обувь, сумки и аксессуары.



Обувь, сумки, куртки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в новом интернет-бутике бренда: www.lfyt.co.il. Русскоязычная страница Lafayette Italy в Facebook



Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



Facebook и Instagram



