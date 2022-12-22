



Новый итальянский бренд создал электрокроссовер с экраном на все торпедо

AEHRA, новый глобальный бренд электромобилей премиум-класса, опубликовал изображения и детали интерьера своего первого автомобиля абсолютно нового внедорожника.



Одной из самых инновационных особенностей салона внедорожника AEHRA является уникальный экран HMI (человеко-машинный интерфейс) на всю приборную панель, который обеспечивает настоящее изменение развлечений и работы в автомобиле.



Когда внедорожник находится в режиме вождения, экран находится в нижнем положении, чтобы отображать всю необходимую водителю информацию: скорость, запас хода, настройки климат-контроля и навигационные указания.



Две внешние области экрана служат виртуальными внешними зеркалами, транслируя изображение высокой четкости из двух передних внешних боковых камер. Когда автомобиль припаркован, пассажиры могут вытащить экран вверх, мгновенно превращая AEHRA в домашний кинотеатр или офисную среду.



AEHRA предоставила патент на это решение и считает, что оно установит новые стандарты производительности и развлечений в транспортном средстве.

Благодаря этому экрану пассажиры могут расслабиться и насладиться фильмом, например, когда автомобиль заряжается или когда родители ждут, чтобы забрать ребенка из школы или вечеринки.



А для тех, кто работает, экран и просторный салон станут идеальным решением для видеоконференций. Вместо того чтобы смотреть на свой смартфон или ноутбук, вы можете сидеть удобнее и не только видеть всех участников разговора в идеальной четкости высокой четкости, но и слушать их с кристально чистым звуком безупречного качества.



Второй меньший сенсорный экран продолговатой формы установлен в центре вышитой вручную кожаной приборной панели. Расположенный между водителем и пассажиром, он позволяет обоим пассажирам на передних сиденьях без труда управлять многими функциями автомобиля, такими как навигация, отопление, вентиляция и развлечения.



Внедорожник оснащен выразительным рулевым колесом, напоминающей коромысло продолговатой формы с логотипом AEHRA. Есть также значок с итальянским флагом, указывающий на то, что AEHRA является первым и единственным в Италии брендом чистых электромобилей. Маленькая цифровая полоска, вставленная в верхней части руля, предоставляет водителю дополнительную ключевую информацию.

