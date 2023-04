Новая коллекция Freedom Moses: самое модное ретро на все времена

Весной 2023 Freedom Moses представляет яркую коллекцию, сочетающую в себе поп-мотивы и легкую ностальгию в характерной для бренда атмосфере ретро.



Необычные принты, пастельные тона, блеск и неон, новые и классические модели весенней коллекции, такие как: Camo, сочетающая пастельные тона с льняной текстурой, Wild с анималистическим принтом, Ziggy с красочной змеиной кожей и графическим принтом IKat, их можно сочетать с любым нарядом.



Модель Sun – это напоминание о солнце, которое всегда ждет нас за облаками, а цветочные модели Aloha и Smile претендуют на статус моделей сезона.



Философия бренда основана на убеждении, что каждый человек свободен и волен выбирать свой путь. Радужные цвета шлепок - уже сами по себе гимн разнообразию, дружелюбию и открытости миру.



Невесомые шлепанцы созданы по инновационной технологии из материала PCU - новейшего вида прочной и экологически чистой вспененной массы, насыщенной пузырьками воздуха.



Они не ощутимы на ноге и создают эффект полета при ходьбе. Каждая модель - это самые современные технологии и забота об окружающей среде. Стиль и комфорт делают Moses обувью на каждый день.



Обувь Weshoes создана для динамичной жизни, полной эмоций. Не чувствуйте обувь. Чувствуйте возможность гулять и танцевать сутки напролет в суперудобных шлепанцах Moses.



Есть еще хорошие новости: совсем недавно бренд получил лицензию PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) - крупнейшей международной организации по защите прав животных, природы и окружающей среды. Теперь вся обувь официально является vegan-friendly и пригодной для повторной переработки.



В Израиле марку Moses представляет сеть WeShoes. WeShoes имеет более 80 филиалов по всей стране, новые модели можно найти и в интернет-магазине сети.