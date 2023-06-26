



На шопинг с подругой: куда отправиться в Тель-Авиве

Излюбленное женское развлечение и времяпрепровождение – пробежаться вместе по магазинам и поискать интересные обновки. Это и весело, и эффективно, и полезно. Главное, знать места!



В последние годы Тель-Авив удостоился звания "ближневосточной столицы шопинга", предлагаем вам несколько торговых центров, которые вошли в ТОП лучших мест шопинга в Израиле.



Конечно же, начинать элитный шопинг лучше всего в сердце тель-авивской моды на площади Кикар ха-Медина. Именно здесь сосредоточились роскошные бутики самых известных брендов высокой моды и именно здесь зачастую можно встретить заезжих мировых знаменитостей, которые облюбовали модный квартал и как место, где остановиться и как место для фирменного шопинга. На Кикар ха-Медина забываешь, что ты в Израиле: совершенно европейский стиль магазинов, европейский уровень обслуживания и европейская изысканность. Так, например, относительно недавно здесь открылся бутик одного из самых успешных итальянских брендов элитного prêt-à-porter ELISABETTA FRANCHI. Он оформлен так же, как и филиалы в Милане, Париже, Дубае и других мировых столицах. Дизайн магазина, плитка, шторы, ковры привезены из Италии и даже запах в магазине фирменный. Ценовая политика, кстати, здесь та же, что и в головном филиале в Милане.



Модели бренда ELISABETTA FRANCHI заслуживают внимания истинных ценительниц моды, он снискал высокую популярность по всему миру, благодаря высокому качеству изделий и особому вниманию к деталям. Четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры: сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержано в идеальных пропорциях хорошего вкуса.







Продолжить свой шопинг-забег стоит в полуоткрытом пассаже Ган ха-Ир, с фонтаном и множеством уютных кафе. Сюда жительницы Тель-Aвива любят прийти на расслабленный шопинг с подружками, чтобы не только купить модные новинки, но и приятно провести время. Ведь так приятно иногда сделать паузу, выпить кофе с булочкой, рассмотреть обновки и понять, что еще вам необходимо.



В отличии от других моллов, Ган ха-Ир не слишком многолюден в будние дни и здесь действительно можно размеренно и спокойно пройтись по магазинчикам, которых более 100. Молл будто отражает классический дух Тель-Авива, яркого, разнообразного, находящегося в вечном движении и наслаждающегося жизнью. Именно поэтому его облюбовали многие элитные бренды с историей, как, например, сеть итальянской обуви Lafayette Italy, которая существует в Израиле уже около 85 лет. Частный, эксклюзивный бренд Lafayette Italy создают около 40 итальянских люксовых марок. Все модели объединяют безупречное качество, актуальность и эксклюзивность: в Израиле каждая пара есть всего в 8-10 экземплярах.





Еще один торговый центр, куда стоит направиться на дружеский шопинг – это Каньон Рамат-Авив. Это то место, где сложно встретить привычных расслабленных израильтян в шлепках и шортах, публика здесь все больше в элегантных платьях и костюмах. Центр привлекает тем, что в нем, под одной крышей, собрано свыше 100 бутиков зарубежных и израильских брендов, среди которых множество брендов премиум-класса. Здесь нередко проходят модные показы и презентации, да и находится он в престижном районе Тель-Авива. Разумеется, как и во всех крупных торговых центрах Израиля, здесь можно купить не только одежду и обувь, но и роскошное белье престижных марок. Так, например, здесь вы можете найти один из ведущих бутиков сети элитного нижнего белья Jack Kuba. Израильтяне давно знакомы с этим брендом, любят его и ценят за исключительное качество и безупречный дизайн. И, кстати, если вы пришли на шопинг с подругой, то обратите внимание на колекцию Soft от Jack Kuba. Это белье из сверхэластичной ткани, которая так хорошо тянется, что у вещей отсутствует стандартная размерная линейка. Одна и та же модель будет безупречно выглядеть и на S и на XL. А ведь все мы знаем, как объединяют совместные покупки.







