На Красном море - море джаза с Isrotel

С 16 по 18 ноября в порту Эйлата пройдет 37-й международный фестиваль "Джаз на Красном море" от сети гостиниц Isrotel. Ставший многолетней традицией праздник джаза вновь подарит поклонникам этого жанра три незабываемых дня в атмосфере свободы, ласкового моря, музыки, великолепного настроения и уникальных впечатлений.



Как всегда на этот праздник съедутся лучшие джазмены со всего мира и ведущие израильские музыканты. В программе 22 выступления, из них 11 гостей из-за рубежа, оригинальные постановки, презентации альбомов, специальные шоу к фестивалю, Jam Sessions до рассвета.



В первый день фестиваля, 16.11 в Port Arena в 21.30 зрителей ждет встреча со знаменитым американским пианистом и композитором Робертом Гласпером. У него тысячи поклонников по всему миру и огромное количество международных наград. Он был девять раз номинирован на премию Грэмми из которых выиграл четыре, является также обладатель премии Эмми. Гласпер выйдет на сцену фестиваля со своим трио и диджеем, и даст концерт, о котором, в чем нет ни малейшего сомнения, еще долго будут говорить.



17.11 в Port Arena в 21.15 на сцену выйдет японская пианистка-виртуоз Хироми Уехара, прославившаяся по всему миру уникальной исполнительской техникой и необычайно эмоциональной, экспрессивной манерой выступления, расширяющей границы жанра и выводящей его на новые уровни изысканности и красоты. Она успешно смешивает в своих композициях и аранжировках различные стили джаза, фьюжна, рок-музыки и классики. Хироми приедет на фестиваль в этом году с новым проектом Hiromi's Sonicwonder, электрическим квартетом с потрясающей ритмикой.



18.11 в Port Arena в 11.00 свой концерт даст знаменитый альтист Кенни Гарретт. Его имя засияло, когда он принял участие в легендарных ансамблях таких гигантов, как Майлз Дэвис, Дюк Эллингтон или Арт Блейки. В 2008—2009 годах Гарретт, вместе с Чиком Кориа, Джоном Маклафлином, Кристианом МакБрайдом и Брайаном Блэйдом, отправился в мировое турне. Эта супергруппа получила название Five Peace Band. Их альбом Five Peace Band — Live получил премию Грэмми. Завсегдатаи фестиваля помнят энергичное и захватывающее выступление на фестивале 2019 года, от которого у многих тогда перехватило дух. В этом году Гарретт привезет новое шоу с необычным составом музыкантов.



17.11 в Red Note Club в 19.30 Рами Кляйнштейн принимает группу «Джейн Бордо». Джазовый фортепианный праздник в исполнении одного из любимых композиторов Израиля. Мы знаем песни Рами Кляйнштейна, лауреата премии Acumen Lifetime Achievement Award, на протяжении десятилетий, но на этот раз на фестивале у нас есть возможность насладиться искусством Рами Кляйнштейна как джазового пианиста в группе, созданной для фестиваля. В качестве специального гостя с ним выступит группа «Джейн Бордо».



18.11 в Red Note Club в 15.30 знаменитая израильская группа «А-Даг Нахаш» выйдет на сцену с завершающим фестиваль концертом. Они выступят со своими самыми популярными хитами вместе с особыми гостями – Кутиман и Орит Тшума.



В программе фестиваля также выступления Mehdi Nassouli & Omri Mor, DOMi & JD BECK, Camilla George, The Bad Plus, Mr. Gone, Alfredo Rodriguez и других популярных исполнителей и музыкальных коллективов.



Выбрать подходящий пакет гостиница+билеты на фестиваль вы можете на сайте Isrotel по ссылке https://www.isrotel.co.il/eventssale/red-sea-jazz/nov/ или по телефону *5585.



При заказе двух ночей и больше – два билета на концерты по вашему выбору предоставляются в подарок – еще четыре билета можно приобрести со скидкой в 20% при наличии свободных мест. Приобретение PASS дает гарантированный вход на все представления, за исключением зала de Future, где вход осуществляется только при наличии свободного места. Количество PASS ограничено. На мастер-класс, который откроется позже, билеты необходимо приобретать отдельно.