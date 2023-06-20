Мы не настолько богаты, чтобы….
Почему хорошее всегда стоит дорого? Этот вопрос преследует нас постоянно, когда во многих сферах жизни мы сталкиваемся с выбором между товаром доступным, но сомнительного качества и более дорогим, но надежным и высококлассным. Одной из таких сфер, где цена играет особенно большую роль, является лечение и протезирование зубов. И если запломбировать зуб можно как дорого – у частного врача, так и недорого – в больничной кассе, то, когда речь идет о протезировании, особенно если необходимо заменять сразу все зубы, это в любом случае обойдется в кругленькую сумму. Которую непросто выложить, даже когда она есть, но и жизнь без зубов тоже не сахар – ни улыбнуться, ни нормально поесть. А ведь и это тоже наше здоровье – душевное и физическое.
Давайте же рассмотрим, почему протезирование зубов стоит так дорого и почему именно здесь экономия не является благоразумным решением.
Важный фактор, определяющий стоимость протезирования зубов, – использование качественных материалов. Для создания прочных и долговечных протезов необходимы специальные материалы, отвечающие медицинским стандартам. Эти материалы стоят дорого, даже очень дорого, но их применение гарантирует качество и долгую службу протезов, что важно для здоровья и комфорта пациента. Сегодня наилучшим материалом для протезирования считается цирконий – цена таких коронок составляет до 50% стоимости протезирования. Циркониевые коронки прослужат больше 10–15 лет. Как обычно, есть и более дешевая альтернатива: многие лаборатории протезирования в Израиле производят коронки в Китае и потому получают соответствующее качество, зато цены ниже.
Следующий фактор, который определяет стоимость протезирования, – это использование современного оборудования и технологий, а также специалисты по работе с ними. Стоматология не стоит на месте, с каждым годом появляются новые техники и методики протезирования, которые обеспечивают более точные и эффективные результаты. Использование такого оборудования и технологий требует значительных инвестиций со стороны стоматологической клиники – как в новые программы и станки, так и в обучение персонала, что отражается на стоимости услуг. Не каждая клиника может позволить себе такой вклад
Ну и очень важно учитывать квалификацию и опыт стоматолога. При протезировании зубов требуется точное моделирование и создание индивидуальных протезов, которые идеально подходят к вашей челюсти. Это требует высокого уровня мастерства и навыков, которые специалисты получают в результате длительного обучения и практики. Работа опытного стоматолога – это скорее не ремесло, а искусство, требующее времени и тщательности.
Особенно критически важны все эти составляющие, когда необходимо сделать не 1-2 имплантата, а сразу всю челюсть.
Пионером технологии протезирования всей челюсти за один день в Израиле является доктор Балан, который имеет уже 30-летний опыт работы в стоматологии. Его клиники – единственные в стране, имеющие собственную зуботехническую лабораторию, где 15 опытных зубных техников, специалистов по компьютерным технологиям, работают только с пациентами клиники. Причем ввиду отсутствия в Израиле учебной базы, все техники прошли специальную подготовку в Европе. Каждые год-два в клиниках происходит обновление программного обеспечения и станков по изготовлению протезов. При необходимости пациентам прямо на месте бесплатно делают СТ и панорамные снимки, а сама процедура имплантации проводится по методике All-on-4-6.
Этот инновационный метод основан на использовании для установки зубной протезной конструкции всего четырех или шести имплантатов (иногда при необходимости ставят 8). Эти имплантаты размещаются таким образом, чтобы использовать максимальное количество доступной костной ткани и обеспечить стабильность и долговечность протеза. Причем все это делается, как мы уже сказали, за один день! Практически без боли и с гарантией на 10 лет.
В клинике доктора Балана уже выполнено более 20 000 успешных имплантаций зубов. Здесь работают также с очень сложными пациентами, которые не смогли получить помощь в других местах из-за особых проблем, таких как терминальные случаи потери костной массы, тяжелый диабет, остеопороз; с теми, кто перенес несколько неудачных имплантаций, и т.д.
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