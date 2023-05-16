



Galaxy Watch следит за вашим сердечным ритмом и предотвращает опасность

Функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме (IHRN) приложения Samsung Health Monitor получила разрешение FDA.



Вместе с существующей в приложении функцией «Электрокардиограмма (ЭКГ) по запросу» функция IHRN активно отслеживает сердечный ритм, который может свидетельствовать о мерцательной аритмии (AFib), прямо с запястья.



«Мы рады сообщить, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило приложение, сообщающее о нерегулярном сердечном ритме, разработанное, чтобы помочь миллионам людей во всем мире, которые могут не знать о потенциальном риске нарушения сердечного ритма», — сказал Хон Пак, вице-президент и глава команды Digital Health, MX Business в Samsung Electronics. «Это еще один пример того, как Samsung уделяет приоритетное внимание решениям для обеспечения безопасности и позволяет пользователям получить более целостное представление о состоянии их сердечно-сосудистой системы и общем состоянии здоровья».



Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смерти в мире, а мерцательная аритмия является признаком, предупреждающим о серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях, которые могут увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других проблемах сердечно-сосудистой системы. Более того, некоторые случаи мерцательной аритмии протекают бессимптомно и незаметно, из-за чего люди не подозревают о риске.



Вот почему Galaxy Watch предлагает инструменты, помогающие пользователям лучше понять состояние своего сердца с помощью сенсора Samsung BioActive, в том числе запись ЭКГ по запросу и включающий функцию оповещения о нерегулярном сердечном ритме, которая выявляет аномально высокую или низкую частоту сердечных сокращений. Добавление новой функции IHRN позволяет пользователям Galaxy Watch отслеживать еще один аспект своего здоровья.



После активации в приложении Samsung Health Monitor эта функция будет проверять нерегулярный сердечный ритм в фоновом режиме с помощью биоактивного датчика Galaxy Watch. Если определенное количество последовательных измерений выявит нерегулярность ритма нерегулярным, Galaxy Watch предупреждает пользователя о потенциальной опасности мерцательной аритмии, предлагая ему снять ЭКГ с помощью часов для более точного измерения.



Функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме будет доступна как часть недавно анонсированной платформы One UI 5 Watch, которая сначала появится на новых устройствах Galaxy Watch в конце этого года, а затем расширится на модели предыдущих выпусков.

