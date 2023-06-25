



Флагманский магазин немецкого бренда Tamaris открылся в Хайфе

Теперь, чтобы купить очередные эффектные и невероятно удобные туфли от Tamaris, вам не придется ехать в Европу. Обувь легендарного бренда уже есть в Израиле – магазин находится по адресу Дерех ха-Ям 3 в Хайфе.



Tamaris – это не просто по-европейски стильная обувь, это обувь повышенной комфортности в актуальном исполнении.



В производстве Tamaris используются современные технологии повышенной комфортности, в том числе и собственные патенты: вы можете найти модели с амортизирующими каблуками, которые снижают нагрузку на суставы и позвоночник; со стельками, разработанными ортопедами, которые снижают нагрузку со стопы; модели из специальных материалов, которые подстраиваются под особенности стопы; модели со специальными накладками на пятках, которые препятствуют скольжению при ходьбе на каблуках; модели, подошва которых скомбинирована из материалов различной плотности, чтобы лучше распределить вес тела.



Обувь Tamaris отличает безупречная посадка, невероятное удобство и истинное немецкое качество. В коллекции вы найдете обувь, как из натуральных материалов, таких как кожа и замш, так и изделия из экокожи и даже целую Vegan-линию.



Каждая коллекция бренда – это целый мир обуви, где вы можете найти туфли на все случаи жизни, от классических или экстравагантных моделей на высоких каблуках для торжественных выходов до моделей в стиле спорт-элегант, рассчитанных на многочасовые прогулки. Комбинируя модели из трех основных линий Tamaris: Classic, Trendy и Activ вы сможете составить полный базовый гардероб обуви, тем более, что цены к этому располагают: большая часть коллекции бренда, около 60%, представлена в ценовой категории 250-400 шек. Еще примерно 20% по ценам свыше 400 шек. и 20% по ценам ниже 250 шек.

Помимо обуви немецкого бренда Tamaris, магазин «Shoes 24» предлагает коллекции и других популярных марок: FitFlop, Sanita, Wilwoc и др.



Флагманский магазин «Shoes 24» находится по адресу Дерех ха-Ям 3, Хайфа.



Телефон: 052-5080809



https://www.shoes24.co.il/

