



Dark Orchid – цвет сезона: как носить и с чем сочетать модный цвет осени 2023

Новая осенняя коллекция немецкого бренда Gerry Weber уже поступила в торговые центры «Ган а-Ир» в Тель-Авиве и «Мамилла» в Иерусалиме. Одним из главных цветов коллекции стал фиолетовый Dark Orchid. Давайте разберемся, как носить и с чем сочетать этот цвет осени-2023.



Фиолетовый – непростой цвет с целым букетом эффектов, воздействующих на наше настроение, эмоциональное состояние и восприятие окружающего мира.

Так, фиолетовый цвет ассоциируется с тайной, магией и мистикой. Он может вызывать интерес к неизведанным аспектам жизни и стимулировать наше стремление понять более глубокие смыслы, помочь нам найти внутренний покой и глубокое понимание себя.



Фиолетовый цвет связан с творчеством, интуицией и воображением. Он побуждает мыслить нестандартно и видеть вещи с новых точек зрения. Этот цвет ассоциируется с духовным балансом и способствует умиротворению.



Фиолетовый также может быть ассоциирован с романтикой, чувственностью и эмоциональной гармонией. Он способен вызвать теплые и нежные эмоции.

Фиолетовый в моде — это само воплощение элегантности и загадочности, он приглашает нас вступить в игру со стилем и создать подлинную гармонию в образе. Мы подобрали для вас несколько сочетаний цветов, создающих эти баланс и гармонию.



Сочетание с серебром: серебряные аксессуары или детали одежды, вкупе с фиолетовым, создадут утонченный и благородный образ. Это сочетание воплощает в себе стиль и роскошь, проявляя все сильные стороны цвета.



Контраст с желтым: фиолетовый и желтый образуют контраст, который вызывает ощущение радости. Фиолетово-желтая гармония — это игра цветов, способная поднять настроение и добавить динамики вашему стилю.



Стильная классика с черным: классика всегда в моде, и сочетание фиолетового с черным - несомненное доказательство этого. Эта пара цветов олицетворяет элегантность и шик, придавая вашему образу глубину.



Романтичная гармония с розовым: фиолетовый и розовый создают нежное и романтичное сочетание. Это как слияние двух сердец, создающих атмосферу чувственности и умиротворения.



Натуральные тона для природной гармонии: фиолетовый можно сочетать с «земляными» оттенками, такими как оливковый, коричневый или бежевый. Это придает образу ощущение связи с природой, стабильностью и умиротворением.



Фиолетовый цвет — это палитра, насыщенная возможностями, и наше дело – использовать эти возможности.



Яркие цвета и оттенки Dark Orchid и модные принты с этим цветом нанесены в коллекции Gerry Weber на дорогие, натуральные ткани – это шелк, лен, хлопок, тончайшая шерсть, деним, кашемир, высокотехнологичная и нежная вискоза и другие новые ткани. Эту одежду очень приятно носить израильской осенью, демонстрируя всем, что вы тонко улавливаете дух времени и остаетесь современной в любом возрасте.



В магазинах бренда все цвета скомпонованы по лукам и образам, так что проблему сочетания цветов дизайнеры уже решили за нас.



Новые коллекции поступают в магазины бренда каждые 2-3 недели в течение всего года. Размеры одежды - от 36 до 48. Размеры джинсов - от 36 до 50-52.

Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Кстати, если вы зайдете в магазины бренда, вас ждет до 70% скидки на летнюю коллекцию. Здесь же, среди брендов под вывеской Irene, вы найдете всемирно известные марки Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие со скидками до 50%.



Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.

Facebook и Instagram Gerry Weber & Facebook и Instagram Irene.









