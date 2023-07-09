



Ценные бриллианты: доступны ли они всем или только элите?

Чтобы приобрести качественные бриллианты по рациональной цене, вам необходимо сначала разобраться в основах.



Во-первых, рекомендуется ознакомиться с ценовым указателем Раппопорта, который содержит статистику средних рыночных цен на бриллианты. Сумма, которую вы планируете заплатить в качестве конечного потребителя, не должна значительно отличаться от показателей в данной таблице.



Во-вторых, следует обращать внимание только на те ювелирные камни, которые имеют характеристики, подтвержденные лабораторией GIA. Без сертификата, вероятность того, что вас обманут, весьма высока. Аргументы нечистых на руку продавцов могут быть следующие: бриллиант слишком мал для проверки в GIA, проверка занимает много времени, проверка стоит дорого и увеличивает стоимость. И на этих легендах из мира ценных брильянтов мы остановимся подробнее:



1) Первый миф - GIA не принимает на проверку бриллианты весом менее 1 карата или 0,5 карата по разным источникам. Это типичный обман! GIA берет на проверку бриллианты любого размера! В качестве доказательства можно привести фотографию результатов проверки бриллианта весом всего 0,03 карата в лаборатории GIA (см. Фото-1).





2) Второй миф - проверка бриллиантов в GIA стоит дорого, поэтому нецелесообразно отправлять на проверку бриллианты малого размера. Это абсурд! У лаборатории GIA установлены четкие цены на свои услуги, с которыми вы можете ознакомиться на официальном сайте. Проверка бриллиантов стоит от 50 до 100 долларов за карат в зависимости от формата сертификата. То есть стоимость проверки напрямую зависит от размера бриллианта: чем меньше бриллиант, тем дешевле проверка. Поэтому отправлять на сертификацию бриллианты весом даже 0,3 карата вполне целесообразно. На рынке уже существует огромное количество бриллиантов такого размера с сертификатами GIA, и это оправдано. Подобный сертификат можно увидеть на фото-2. Даже качественные бриллианты весом 0,2 карата имеет смысл отправлять на проверку. Ведь если бриллиант хороший и стоит, скажем, 300 долларов, почему бы не получить на него сертификат, подтверждающий его качество, заплатив всего 30 долларов? Если бриллиант не имеет сертификата, поверьте, это не из-за лени продавца или его желания сэкономить. Бриллианты, которые не проходят сертификацию у авторитетной лаборатории, обычно имеют серьезные проблемы, которые продавец хочет скрыть от вас.



3) Миф номер три - проверка в GIA занимает слишком много времени. Во-первых, на рынке бриллиантов множество поставщиков уже продает камни с сертификатами GIA, поэтому для производителя украшений не составляет труда приобрести такие камни без ожидания проверки. Во-вторых, сама процедура проверки обычно занимает до трех рабочих дней, что, на мой взгляд, не так уж и много для одной из самых компетентных и профессиональных лабораторий. Поэтому, если вы рассматриваете покупку бриллиантов в районе алмазной биржи, где находятся лаборатории по проверке камней, то подобные оправдания со стороны продавцов являются необоснованными.



4) Миф номер четыре - GIA специально занижает характеристики бриллиантов, чтобы выглядеть лучше всех. Эти утверждения, на мой взгляд, являются высшей степенью некомпетентности. Ведь все таблицы и стандарты проверки, которыми пользуются лаборатории по всему миру, за исключением России, где МГУ использует собственные стандарты, являются результатом исследований и разработок института GIA, который занимается изучением бриллиантов с 1931 года и является основателем всей отрасли проверки камней. Поэтому GIA не может умышленно занижать характеристики, все таблицы и критерии - это их собственные стандарты. Так что не GIA занижает характеристики, а другие лаборатории завышают их, чтобы угодить продавцу. Если лаборатория использует таблицы GIA в своей работе, то логично предположить, что она должна соблюдать и стандарты GIA.



Если вы услышите от ювелира или продавца украшений хотя бы один из этих мифов, знайте, перед вами либо неосведомленный человек, либо мошенник, и не стоит иметь дело с ними при покупке украшений. Неосведомленный продавец не продаст вам качественный товар из-за своего незнания, а мошенник намеренно введет вас в заблуждение и обманет!



Однако даже при наличии сертификата GIA необходимо быть бдительными, иначе вам могут продать плохой камень, но с серьезным сертификатом от уважаемой лаборатории. Наличие сертификата не гарантирует качество или ценность камня, так как лаборатория просто описывает его характеристики. Поэтому важно уметь читать сертификат.



Хитрые продавцы часто используют тактику, отправляя проблемные камни с низкой стоимостью на проверку в известные лаборатории, чтобы придать им значение. Затем они продают такие камни по завышенным ценам, полагаясь на то, что обычный покупатель не умеет читать сертификаты и слепо полагается лишь на наличие документа. Обычно даже у дешевого камня есть несколько сильных сторон, и продавец будет акцентировать внимание именно на них, демонстрируя их в сертификате, в то время как он умолчит о слабых сторонах. Примером является сертификат на фото-3. У этого камня высокая чистота (VS-1) и качество огранки (Отличное), и продавец будет делать акцент именно на этих сильных сторонах. Однако он умолчит об очень низком цвете (M) и наличии коричневого оттенка (Brown), что существенно снижает ценность камня. Кроме того, у этого камня сильная флуоресценция (Strong), что также отрицательно влияет на его стоимость.





Вторым примером является сертификат на фото-4. У этого камня высокий цвет (F) и достаточно хорошая чистота (SI-1). Однако у него проблемы с качеством огранки и полировкой (Good). Эта оценка, несмотря на то, что переводится как "хорошее", указывает на серьезные отклонения и негативно сказывается на внешнем виде камня и его стоимости. Необходимо обращать внимание на качество огранки, которое не должно быть ниже "Very Good". Кроме того, у этого камня неправильная геометрия (камень слишком вытянутый, глубина составляет 66% от диаметра, вместо оптимальных 60%). Это отрицательно сказывается на отражении света, что приводит к плохому блеску камня как визуально, так и по игре света. Кроме того, из-за вытянутой формы, камень с диаметром 4,92-4,94 мм и весом 0,5 карата выглядит как камень весом 0,45 карата (в то время как правильный полукратник должен иметь диаметр около 5,15 мм).





На фото-5 вы можете видеть сертификат хорошего бриллианта, который стоит внимания и денег. У камня правильная геометрия (с близкими к 60% глубиной и площадкой), высокое качество огранки (3 отлично), отсутствие флуоресценции (отсутствует), высокий цвет (E) и хорошая чистота (VS-2). Кроме того, не было никаких вмешательств в камень (искусственных изменений цвета и чистоты) с использованием различных методов. Например, камень мог быть улучшен путем удаления включений лазером и заполнения пустот силиконом или стеклом.





Цвет мог быть улучшен с использованием технологии HPHT, либо усилен путем облучения камня. Факт таких изменений всегда фиксируется в сертификатах, примером которого может быть фото-6. Имейте в виду, что обработанные камни значительно дешевле необработанных.





Так что приобретайте бриллианты с сертификатами авторитетных лабораторий и не забывайте внимательно изучать каждый пункт, а также использовать информацию из листа Раппопорта. Таким образом, вы с большой вероятностью сможете приобрести ценные и качественные бриллианты!



Не стесняйтесь обращаться к профессионалам и получать все необходимые сведения перед покупкой бриллиантов. Будьте внимательны при выборе и убедитесь, что вы получаете желаемое качество и ценность за свои деньги.



Телефон: 054-650-8844

Телеграмм канал - https://t.me/diamondexchangeisrael

Страница в Фейсбук - https://www.facebook.com/vitalii.saiko





