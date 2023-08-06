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Высоцкого в фильме “Володя” сыграют актер и искусственный интеллект
06.08.2023 12:52 Наталья Богинская

Высоцкого в фильме “Володя” сыграют актер и искусственный интеллект

Искусственный интеллект воссоздаст образ Высоцкого для нового байопика.

Кинокомпания “Ридеамус” во время питчинга Фонда кино представила новый байопик “Володя” о советском барде Владимире Высоцком. 

Сюжет фильма разворачивается после выхода на экраны кинотеатров Советского Союза картины “Вертикаль”, где Высоцкий исполняет свои песни. К тому времени песни Высоцкого знала вся страна, однако их авторство было известно не всем. 

Образ Высоцкого воссоздадут с помощью искусственного интеллекта – его лицо перенесут на лицо актера с помощью нейросетей. 
 

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