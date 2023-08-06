



Высоцкого в фильме “Володя” сыграют актер и искусственный интеллект

Искусственный интеллект воссоздаст образ Высоцкого для нового байопика.



Кинокомпания “Ридеамус” во время питчинга Фонда кино представила новый байопик “Володя” о советском барде Владимире Высоцком.



Сюжет фильма разворачивается после выхода на экраны кинотеатров Советского Союза картины “Вертикаль”, где Высоцкий исполняет свои песни. К тому времени песни Высоцкого знала вся страна, однако их авторство было известно не всем.



Образ Высоцкого воссоздадут с помощью искусственного интеллекта – его лицо перенесут на лицо актера с помощью нейросетей.

