



Вышел второй трейлер продолжения фильма “Дюна”

Киностудия Warner Bros. выпустила второй трейлер второй части фантастического блокбастера Дэнни Вильнева "Дюна". В США премьера сиквела должна состояться 3 ноября 2023 года.



Вторая часть эпика будет исследовать мифическое путешествие Пола Атрейдеса, когда он объединяется с Чани и племенем фримен, чтобы отомстить убийцам своей семьи. Также ему придется выбирать между любовью всей жизни и спасением вселенной, чье ужасное будущее видит только он. В отличие от первого трейлера в этом показывают сомнения главного героя, является ли он пророком, а также как он собирает армию из племени фримен.



Съемки "Дюны 2" завершились в декабре 2022 года. В основу сюжета положена вторая половина романа Фрэнка Герберта. В сиквеле появятся новые герои: Ирулан Коррино (Флоренс Пью), Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер), Марго Фенринг (Леа Сейду), Шаддам IV Коррино (Кристофер Уокен) и Шишакли (Сухейла Якуб).



Вместе с Шаламе и Зендеей вернутся также другие актеры первого фильма, в частности Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Дэйв Баутиста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Ремплинг, Стивен МакКинли Хендерсон и другие.