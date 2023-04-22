Скончался культовый австралийский комик Барри Хамфрис
В Сиднее на 90-м году жизни скончался известный австралийский комик Барри Хамфрис.
Он ушел из жизни в больнице Святого Винсента.
Информацию о кончине комика подтвердили его родственники и представитель больницы. По данным PA, комик проходил лечение осложнений, возникших после операции на бедре.
Барри Хамфрис играл сатирические роли в течение примерно семидесяти лет. Самым культовым его персонажем была дама Эдна Эверидж - домохозяйка с фиолетовыми волосами и блестящими очками.
הקומיקאי האוסטרלי בארי המפריז, שגילם את דמותה של דיים עדנה בשורה של תוכנית טלוויזיה וסרטי קולנוע, הלך לעולמו בסידני בגיל 89 | לידיעה המלאה >> https://t.co/eoEH6ywqb5@alon_fruchter (צילום: גטי אימג'ס) pic.twitter.com/HZQzd8Cme3— כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2023