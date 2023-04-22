



Скончался культовый австралийский комик Барри Хамфрис

В Сиднее на 90-м году жизни скончался известный австралийский комик Барри Хамфрис.



Он ушел из жизни в больнице Святого Винсента.



Информацию о кончине комика подтвердили его родственники и представитель больницы. По данным PA, комик проходил лечение осложнений, возникших после операции на бедре.



Барри Хамфрис играл сатирические роли в течение примерно семидесяти лет. Самым культовым его персонажем была дама Эдна Эверидж - домохозяйка с фиолетовыми волосами и блестящими очками.

