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Скончался культовый австралийский комик Барри Хамфрис
22.04.2023 18:25 Алина Груднева

Скончался культовый австралийский комик Барри Хамфрис

В Сиднее на 90-м году жизни скончался известный австралийский комик Барри Хамфрис.

Он ушел из жизни в больнице Святого Винсента.

Информацию о кончине комика подтвердили его родственники и представитель больницы. По данным PA, комик проходил лечение осложнений, возникших после операции на бедре.

Барри Хамфрис играл сатирические роли в течение примерно семидесяти лет. Самым культовым его персонажем была дама Эдна Эверидж - домохозяйка с фиолетовыми волосами и блестящими очками.
 

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