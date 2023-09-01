



Шварценеггер потерял близкого друга и наставника

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал о смерти его близкого друга и наставника, 83-летнего сенсея Киеши Ямадзаки, который учил его работе с мечом для съемок в фильме "Конан-Варвар".



Грустной новостью об этом он поделился в Instagram.



"Я только что услышал новость о том, что мой сенсей Киеши Ямадзаки скончался. Он был замечательным человеком и фантастическим учителем. Он обучал меня фехтованию и помог выглядеть правдоподобно в роли Конана-варвара", - рассказал актер.



По словам Шварценеггера, не факт, что "Конан-Варвар" добился бы успеха в прокате, если бы в проекте не было Ямадзки.



"Он сыграл важную роль в моей жизни, был дорогим другом, и мои мысли сейчас с его семьей", — отметил он.