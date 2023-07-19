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Ведьмак
19.07.2023 03:39 Наталья Богинская

Съемки четвертого сезона “Ведьмака” начнутся осенью: кто сыграет главную роль

Съемки нового сезона сериала “Ведьмак” могут стартовать в начале сентября. Об этом говорится в объявлении организации Film & Television Industry Alliance.

По информации компании, съемки начнутся 4 сентября в Лондоне. Другие подробности о производстве картины неизвестны.

В четвертой части “Ведьмака” Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт.

Ранее сообщалось о том, что в США приостановлены съемки ряда проектов из-за начавшейся забастовки Гильдии актеров США. В частности, были остановлены съемки третьей части фильма “Дэдпул” студии Marvel.

Первая часть третьего сезона “Ведьмака” вышла в конце июня. Зрители смогли увидеть пять эпизодов проекта. Остальные серии будут доступны 27 июля.

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