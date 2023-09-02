



Премьера Люка Бессона сорвала 6-минутные овации на Венецианском кинофестивале

Новая картина Люка Бессона “Догмэн” удостоилась шестиминутных аплодисментов на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.



Согласно данным издания, Бессона тронул теплый прием зрителей. Во время оваций он обнимал актеров, которые снялись в ”Догмэне”.



Однако аплодисменты зрителей не заставили критиков дать высокие оценки. К моменту написания статьи у картины набралось всего 38% позитивных рецензий на основе восьми обзоров.



Автор Variety Джессика Кианг и вовсе назвала новую работу Бессона “бессмысленным фильмом”. Обозреватель IndieWire Райан Латтанцио указал на проблемы с сюжетом.



Тем не менее критики высоко оценили актерскую работу Калеба Лэндри Джонса, исполнителя главной роли.