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Мировая премьера фильма Люка Бессона состоялась на Венецианском кинофестивале
01.09.2023 13:30 Евгения Маркова

Мировая премьера фильма Люка Бессона состоялась на Венецианском кинофестивале

В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля режиссер Люк Бессон представил свой фильм “Догмэн”. Главную роль исполнил американский актер и музыкант Калеб Лэндри Джонс.

Фильм повествует о молодом человеке по имени Дуглас, который еще в детстве столкнулся с тяжелыми испытаниями и жестокостью. Однако с возрастом герой понимает, что может найти утешение в любви к собакам. Исполнитель главной роли является обладателем приза Каннского кинофестиваля 2021 года за картину “Нитрам”, где он также играл протагониста.

Бессон рассказал журналистам, что вдохновился историей французской семьи, которая бросила ребенка в клетку в пятилетнем возрасте.

“Когда я прочитал статью о мальчике, которого родители бросили в клетку, я задумался: кем может стать этот человек? Как он выживает и как справляется со своими страданиями? Я просто попытался представить себе его жизнь”, – рассказал режиссер.
 



 

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