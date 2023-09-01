



Мировая премьера фильма Люка Бессона состоялась на Венецианском кинофестивале

В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля режиссер Люк Бессон представил свой фильм “Догмэн”. Главную роль исполнил американский актер и музыкант Калеб Лэндри Джонс.



Фильм повествует о молодом человеке по имени Дуглас, который еще в детстве столкнулся с тяжелыми испытаниями и жестокостью. Однако с возрастом герой понимает, что может найти утешение в любви к собакам. Исполнитель главной роли является обладателем приза Каннского кинофестиваля 2021 года за картину “Нитрам”, где он также играл протагониста.



Бессон рассказал журналистам, что вдохновился историей французской семьи, которая бросила ребенка в клетку в пятилетнем возрасте.



“Когда я прочитал статью о мальчике, которого родители бросили в клетку, я задумался: кем может стать этот человек? Как он выживает и как справляется со своими страданиями? Я просто попытался представить себе его жизнь”, – рассказал режиссер.

