



Клинт Иствуд снимет последний фильм и “уйдет на пенсию”

92-летний актер, кинорежиссер и продюсер Клинт Иствуд собирается завершить карьеру. Вместе с Warner Bros. он снимет свой последний фильм под названием "Присяжный №2".



Кинолента рассказывает историю присяжного, участвующего в деле об убийстве. Согласно сюжету, главный герой начинает понимать, что и сам причина смерти жертвы, и сталкивается с моральным выбором между манипулированием другими и раскрытием правды.



Ожидается, что картина "Присяжный №2" станет последней в карьере 92-летнего режиссера. После съемок Клинт Иствуд намерен полностью уйти в отставку.

Клинт Иствуд известен своими лентами, такими как "Непрощенный" и "Крошка на миллион долларов", получившим признание кинокритиков “методом одного дубля” и способность снимать фильмы с ограниченным бюджетом. Он также стал лауреатом “Оскара” за фильмы "Таинственная река", "Письма из Иводзимы" и драму "Подмена" с Анджелиной Джоли в главной роли.



Иствуд много раз завоевывал премию “Оскар”, награды Гильдии режиссеров Америки, премии “Золотой глобус” и награды “Выбор народа”. Он также был номинирован на премию “Грэмми” за свою работу в качестве композитора и исполнителя.



Помимо кино, Иствуд также известен своей политической деятельностью. Он был мэром города Кармел-бай-зи, Калифорния, с 1986 по 1988 год, а также был активистом по правам человека и открыто выражал свои политические взгляды.