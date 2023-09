Кассовые сборы фильма “Шоссе 60” обошли “Барби” и “Оппенгеймера”

Новый кинематографический фильм, объединивший бывшего посла США в Израиле Дэвида Фридмана и бывшего госсекретаря США Майка Помпео был показан в понедельник в 1500 кинотеатрах по всей стране и результат превысил все ожидания. Продажи билетов составили 1,6 млн долларов. Об этом пишет israel365news.



Фильм, снятый телерадиокомпанией “Тринити”, называется “Маршрут 60: Библейская дорога” и назван в честь современного шоссе с юга на север в Израиле, которое простирается от Беэр-Шевы до Нацерета.



В начале фильма Фридман заявляет, что шоссе 60 в Израиле – это “дорога, по которой шел Авраам, отец народов, это дорога, по которой шел Иисус, центральная фигура христианства”. По его словам, “маршрут 60 следует по древнему пути из Нацерета в Беэр-Шеву. Он соединяет множество святых мест и библейских событий в так называемом оригинальном библейском поясе”.



По данным Box Office Mojo, в первые два вечера продажи билетов в кинотеатрах превысили продажи на любой другой американский фильм, что превышает совокупные сборы “Барби” и “Оппенгеймера”.



Ticket sales per theater for Route 60 last night were number 1 nationwide by a wide margin!! Thank you!! pic.twitter.com/MqqYZpKOci