



HBO снимет сериал о вымышленном авторитарном государстве в Восточной Европе

HBO запускает новый сериал "Дворец" (The Palace) о воображаемой авторитарной стране в Восточной Европе. Премьера проекта намечена на 2024 год. Об этом пишет Variety.



"Дворец" – сатирический мини-сериал, который расскажет об одном году в жизни главы вымышленного государства, где авторитарный режим терпит крах. Автором проекта выступил сценарист "Наследников" Уилл Трейси.



Режиссерами сериала стали Стивен Фрирз, а также Джессика Хоббс, работавшая над созданием "Короны".



Главную роль исполнит Кейт Уинслет. Актриса изобразит сдержанного канцлера, мечтающего о новой Европе. В ролике HBO можно увидеть, как глава государства, персонаж Уинслет, ведет переговоры за огромным столом с официальными лицами США.



Кроме Уинслет, в проекте снимутся Андреа Райзборо, Хью Грант, Марта Плимптон и многие другие.

