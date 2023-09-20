



Фильм "Оппенгеймер" стал самым кассовым байопиком всех времен

Фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана стал самым кассовым байопиком всех времен. Лента собрала $912,7 млн, сообщает The Wrap.



Таким образом, он побил предыдущий рекорд, установленный оскароносным байопиком о Фредди Меркьюри "Богемная рапсодия", которая в 2018 году собрала 902 миллиона долларов.



То, что "Оппенгеймер" зайдет так далеко, мало кто мог предположить. Студия Universal точно не ожидала этого, поскольку инсайдеры рассказали, что студия заключила соглашение с режиссером Кристофером Ноланом о продюсировании фильма, надеясь, что он будет иметь такой же успех, как и его фильм о Второй мировой войне 2017 года "Дюнкерк", собравший $525 миллионов в мировом прокате.



Он стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года и третьим самым кассовым фильмом в карьере режиссера. Лишь "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение" превзошли этот трехчасовой байопик с рейтингом R о Роберте Оппенгаймере и разработке атомной бомбы.



"Если Оппенгеймер выиграет Оскар как лучший фильм, он станет самой кассовой лентой, получившей эту награду со времен "Властелина колец: Возвращение короля", 20 лет назад собравшего $1,1 млрд. Фактически, это был бы первый победитель в номинации "Лучший фильм", собравший более $500 млн в прокате с 2003 года", - говорится в сообщении.