



Ефремов просит прекратить производство по ходатайству о смягчении наказания

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП, попросил прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Алексеевском районном суде Белгородской области.



"В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания - принудительными работами", - сообщили в суде.



Там уточнили, что вопрос о прекращении производства будет решен судом на заседании 17 февраля.



Ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами поступило в Алексеевский районный суд 23 января. По словам белгородского омбудсмена Александра Панина, жалоб от администрации колонии к актеру не было.



Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП на Смоленской площади столицы. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.





