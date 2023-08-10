



Церемонию премии Emmy-2023 перенесли: названа дата

Американская академия ТВ-искусств и наук объявила новую дату проведения 75-й премии Emmy. Главную телевизионную награду США вручат 15 января следующего года в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. Награждать будут лауреатов сезона 2022/2023.



Премию традиционно вручают в сентябре за проекты, выходившие в минувшем телесезоне. В этом году церемонию отменили из-за забастовки сценаристов и актеров.



В июле организаторы сообщили о том, что церемония не состоится, но не назвали новую дату. Сообщается, что имена ведущих церемонии объявят после того, как в Голливуде закончатся протесты Гильдии актеров.

