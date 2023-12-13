



Знаменитая певица скончалась в возрасте 36 лет



Южно-африканская поп-певица Булелва Мкутукана, известная как Захара, скончалась, сообщил министр культуры страны.



По словам министра культуры Зизи Кодва, она находилась в больнице с осложнениями на печень, и правительство "некоторое время" помогало ее семье.



Певица прославилась в 2011 году благодаря своему альбому Loliwe.



В 2019 году Захара рассказала о своей борьбе с алкогольной зависимостью.



"Захара и ее гитара оказали невероятное и продолжительное влияние на южноафриканскую музыку", - написал г-н Кодва в Twitter.



В прошлом месяце семья подтвердила, что Захара попала в больницу, и призвала южноафриканцев продолжать молиться за нее.



Она скончалась в понедельник вечером в одной из больниц Йоханнесбурга в возрасте 36 лет, сообщает государственная телекомпания SABC.



В заявлении, опубликованном на Instagram-аккаунте Захары, ее семья сказала: "Она была чистым светом и еще более чистым сердцем в этом мире. Маяк надежды, дар и благословение для нас и множества людей по всему миру".



Захара, выпустившая пять альбомов, завоевала десятки наград, как местных, так и международных. В 2020 году она была включена в список 100 женщин по версии BBC.