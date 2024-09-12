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Россия пересмотрит дела о реабилитации жертв советских репрессий
12.09.2024 04:30 Катя Шульц

Россия пересмотрит дела о реабилитации жертв советских репрессий

В России подготовлен проект приказа о пересмотре решений о реабилитации жертв советских репрессий, если они касались “изменников родины” и “пособников нацистов”. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Критерии нового определения степени вины бывших репрессированных пока что неизвестны. 

В проекте сказано, что 20 июня в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий были внесены изменения о “недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности”. В соответствии с этими изменениями прокуроры должны “на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений”.

Известно, что из концепции исключен ряд формулировок, в том числе упоминания о массовых репрессиях в советское время, преследованиях по религиозному и “классово чуждому” признаку, насильственной коллективизации и искусственно созданном голоде, а также миллионах узников ГУЛАГа и депортированных народах. 

Россия переписывает историю народов под свою преступную политику.


 

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