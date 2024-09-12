



Путин затребовал эскорт в Турцию

Для визита в Турцию Путину нужна смелость. Собирался “русский царь” в Анкару почти два года. Встречи переносились неоднократно.



Причины такого нерешительно поведения Путина несколько. Путин избегает стран, которые не входили в состав Советского Союза, с начала войны на Украине. Также это связывают это с российскими выборами, состоявшимися в начале этого года.



Middle East Eye сообщает, что основной причиной постоянных задержек являются условия, выдвинутые Путиным для визита в Анкару. Как оказалось, он хотел бы вылететь в Турцию в сопровождении российских истребителей.



Требование Москвы прилететь с российскими истребителями и, возможно, посадить их на территории Турции, является сложным вопросом, поскольку системы ПВО НАТО в стране могут воспринять такие самолеты как вражеские цели.



