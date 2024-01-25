



Женщина отрастила рекордно длинные волосы на руках

В 2012 году, посещая Диснейленд с семьей подруги Кейли, Маки Дэвис-Саузерленд впервые обратила внимание на свои длинные волосы на руках.



"Я была в Диснейленде с семьей моей лучшей подруги Кейли, когда ее брат обратил внимание на волосы на моей руке", рассказала Маки Дэвис-Саузерленд.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Он сказал мне, что у меня очень длинные волосы, и первое,о чем он подумал,так это о их выдергивании!”



Не позволив выдернуть ни единого волоска, девушка , наоборот , решила установить потенциальный мировой рекорд и начала отращивать волосы.



По рассказам Маки, хотя длина часто и приближалась к 15 сантиметрам, волосы обламывались или случайно выщипывались.

Но в конце концов, в декабре, ее волосы на руках были официально измерены в 18 сантиметров, что принесло ей титул обладательницы самых длинных волос на руках среди женщин.



Однако Дэвис-Саузерленд вовсе не собиралась останавливаться на достигнутом:

"Я намерена продолжать отращивать волосы, пока не побью общий рекорд по длине волос на руках, который на данный момент принадлежит калифорнийцу Дэвиду Риду и составляет 21 сантиметр»

