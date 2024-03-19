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Жена Влада Топалова Регина Тодоренко официально получила паспорт РФ
19.03.2024 15:00 Алина Груднева

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко официально получила паспорт РФ

Популярная украинская телеведущая, жена солиста группы "Smash" Влада Топалова Регина Тодоренко официально получила российский паспорт.

Об этом сообщает канал SHOT.

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Уточняется, что российское гражданство ей выдали благодаря браку с Топаловым и непрерывному проживанию в России. 

Уроженка Одессы вышла замуж за российского артиста в 2018 году и родила от него ребенка. 

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