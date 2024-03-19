



Жена Влада Топалова Регина Тодоренко официально получила паспорт РФ

Популярная украинская телеведущая, жена солиста группы "Smash" Влада Топалова Регина Тодоренко официально получила российский паспорт.



Об этом сообщает канал SHOT.



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Уточняется, что российское гражданство ей выдали благодаря браку с Топаловым и непрерывному проживанию в России.



Уроженка Одессы вышла замуж за российского артиста в 2018 году и родила от него ребенка.