



"Внутренний защитник": стартовали военно-морские учения Израиля и США

На этой неделе в Хайфе стартовали военные учения по морской безопасности "Внутренний защитник", проводимые 5-м флотом США и ВМС Израиля. Двухнедельные учения направлены на укрепление сотрудничества между флотами и повышение международной готовности.



Более 50 военнослужащих США примут участие в учениях этого года и проведут встречи с израильскими коллегами по вопросам обезвреживания взрывоопасных предметов, противоминной защиты, управления морским и глобальным здравоохранением, подводного строительства, морского наблюдения и процедур высадки на суда.



В ЦАХАЛе заявили, что задачи учений будут включать в себя совместные погружения, использование надводных беспилотников для обнаружения и обезвреживания мин, а также поисково-спасательные тренировки с использованием специальных средств. Кроме того, участники прослушают лекции и доклады о морской, подводной и неотложной медицине.