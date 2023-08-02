Новости » Life Style
"Внутренний защитник": стартовали военно-морские учения Израиля и США
02.08.2023 11:36 Евгения Маркова

"Внутренний защитник": стартовали военно-морские учения Израиля и США

На этой неделе в Хайфе стартовали военные учения по морской безопасности "Внутренний защитник", проводимые 5-м флотом США и ВМС Израиля. Двухнедельные учения направлены на укрепление сотрудничества между флотами и повышение международной готовности.
 
Более 50 военнослужащих США примут участие в учениях этого года и проведут встречи с израильскими коллегами по вопросам обезвреживания взрывоопасных предметов, противоминной защиты, управления морским и глобальным здравоохранением, подводного строительства, морского наблюдения и процедур высадки на суда. 

В ЦАХАЛе заявили, что задачи учений будут включать в себя совместные погружения, использование надводных беспилотников для обнаружения и обезвреживания мин, а также поисково-спасательные тренировки с использованием специальных средств. Кроме того, участники прослушают лекции и доклады о морской, подводной и неотложной медицине.  

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы