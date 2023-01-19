



В Тель-Авиве запущен новый сервис совместного использования автомобилей



Автокомпания Shlomo Sixt запустила услугу совместного использования автомобилей "Shlomo Sixt Share", выиграв муниципальный тендер в Тель-Авиве.



Мероприятие по запуску прошло на парковке Ханита Ридинг в присутствии председателя совета Shlomo Sixt Асси Шмельцера, заместителя мэра Тель-Авива Миталь Лехби и Ассафа Хареля - члена совета и инициатора проекта.



Вчера автомобили компании были размещены на 100 специально отведенных парковочных местах. Проект дополняет уже действующий в городе сервис Ауто-Тель и расширяет разнообразие услуг. Он предназначен для жителей, не имеющих личного автомобиля, для поездок на большие расстояния. Новая услуга работает через приложение, которое клиент загружает на свой мобильный телефон и через которое он быстро связывается со службой.



С помощью приложения клиент сможет найти доступный и находящийся поблизости автомобиль, разблокировать его с мобильного и связаться со службой поддержки. Использование сервиса требует короткой и простой регистрации в приложении и не предусматривает абонентской платы. Стоимость услуги прозрачна и доступна. Она включает отмену ответственности в случае аварии. Shlomo Group планирует распространить услугу на дополнительные города, используя парк из 12 000 автомобилей компании.



Стоимость пакета услуг на ближайшие четыре месяца составляет 100 шекелей за 4 часа плюс 60 км, плата за использование - 79 шекелей, а начиная с четвертого часа за использование - 4,5 шекеля, включая НДС и топливо. Владельцы цифровых карт получат 10% скидку на пользование услугой.