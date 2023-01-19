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В Тель-Авиве запущен новый сервис совместного использования автомобилей
19.01.2023 10:02 Аркадий Бочаровский

В Тель-Авиве запущен новый сервис совместного использования автомобилей


Автокомпания Shlomo Sixt  запустила услугу совместного использования автомобилей "Shlomo Sixt Share", выиграв муниципальный тендер в Тель-Авиве. 

Мероприятие по запуску прошло на парковке Ханита Ридинг в присутствии председателя совета Shlomo Sixt Асси Шмельцера, заместителя мэра Тель-Авива Миталь  Лехби и Ассафа Хареля - члена совета и инициатора проекта.

 Вчера автомобили компании были размещены на 100 специально отведенных парковочных местах. Проект дополняет уже действующий  в городе сервис  Ауто-Тель и расширяет разнообразие услуг. Он предназначен для жителей, не имеющих личного автомобиля, для поездок на большие расстояния. Новая услуга работает через приложение, которое клиент загружает на свой мобильный телефон и через которое он быстро связывается со службой. 

С помощью приложения клиент сможет найти доступный и находящийся поблизости автомобиль, разблокировать его с мобильного и связаться со службой поддержки. Использование сервиса требует короткой и простой регистрации в приложении и не предусматривает абонентской платы. Стоимость услуги прозрачна и доступна. Она включает отмену ответственности в случае аварии. Shlomo Group планирует распространить услугу на дополнительные города, используя парк из 12 000 автомобилей компании.

Стоимость пакета услуг на ближайшие четыре месяца составляет 100 шекелей за 4 часа плюс 60 км, плата за использование - 79 шекелей, а начиная с четвертого часа за использование - 4,5 шекеля, включая НДС и топливо. Владельцы цифровых карт получат 10% скидку на пользование услугой.

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