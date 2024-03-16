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В следующем году “The Sher Show” отметит 50-летие своего существования
16.03.2024 03:30 MIGnews.com

В следующем году “The Sher Show” отметит 50-летие своего существования

Первый выпуск "The Cher Show" вышел в 1975 году на канале CBS. 

Это было легендарное варьете-шоу, в котором тогда еще совсем молодая Шер в потрясающих образах брала интервью у звезд той эпохи, а на сцене разворачивались комедийные скетчи и музыкальные постановки.

В течение 50-лет Шер сопровождал ее друг и талантливый дизайнер Боб Маки. По сути Маки и был тем, кто создал стиль Шер, он является автором практически всех ее образов.

На фото: Майкл Джексон и Шер
 

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