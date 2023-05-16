



В Самарии открылись три детских сада для малышей с особыми потребностями

Министр образования Йоав Киш совершил поездку по Самарии, во время которой были открыты три инклюзивных детских сада.



В своем выступлении на церемонии открытия реабилитационного детского сада в Баручине глава регионального совета Самарии.Йоси Даган так прокомментировал ситуацию в Израиле: "Наша настоящая победа в том, сколько здесь будет открыто детских садов, сколько специализированных образовательных учреждений и сколько школ, потому что мы добавляем света".