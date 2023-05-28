



В Коннектикуте оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад

Сенат американского штата Коннектикут на заседании 26 мая оправдал 12 человек, которых 370 лет назад осудили при рассмотрении дела о ведьмах.

11 осужденных тогда были казнены, сообщает Associated Press.



33 члена американского сената проголосовали за резолюцию, которая признает невиновность 9 женщин и 2 мужчин по делу о колдовстве, и попросили прощения за "судебную ошибку".



Один из членов сената высказался против.



Соответствующее решение было принято благодаря сообществу любителей истории CT Witch Trial Exoneration Project , которые год назад создали проект оправдания "ведьм" в Коннектикуте.



Отмечается, что некоторые участники сообщества с помощью генеалогического тестирования узнали, что связаны с обвиняемыми ведьмами. С тех пор они просили Генеральную ассамблею штата официально опровергнуть обвинения.



Дальний родственник одного из осужденных "ведьм" Джошуа Хатчинсон считает, что "важно исправить прошлые ошибки, чтобы они не повторились".



"Мы надеемся, что внимание к этой резолюции, которая признает ошибочность судов над ведьмами в прошлом, привлечет внимание к смертоносной охоте на ведьм, которая все еще происходит во многих частях мира из-за страха, мизогинии и предрассудков", - отмечают на сайте сообщества .



В то же время, член сената, который высказался против принятия резолюции, заявил, что, по его мнению, современники не имеют права "диктовать, что было правильным, а что неправильным в периоды, о которых мы не знаем".



Отмечается, что судебные процессы в штате Коннектикут в 1647 г. были самыми первыми процессами против ведьм в британских колониях.

Напомним, в Шотландии хотят посмертно оправдать "ведьм", казненных более 300 лет назад.

