



В Израиле проведут инспекцию на газовой платформе "Кариш"

На следующей неделе ожидается начало процесса проверки целостности труб на газовой платформе "Кариш".

Инспекция будет проведена на фоне значительного прогресса в переговорах по урегулированию спора о морских границах между Израилем и Ливаном.

Проверка будет длиться несколько недель. Она должна быть завершена к моменту начала закачки газа.

В частности, будет проверена целостность буровой установки и системы передачи природного газа от буровой до национальной системы.