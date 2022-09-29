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В Израиле проведут инспекцию на газовой платформе "Кариш"
29.09.2022 09:22 Алина Груднева

В Израиле проведут инспекцию на газовой платформе "Кариш"

На следующей неделе ожидается начало процесса проверки целостности труб на газовой платформе "Кариш".

 
Инспекция будет проведена на фоне значительного прогресса в переговорах по урегулированию спора о морских границах между Израилем и Ливаном.
 
Проверка будет длиться несколько недель. Она должна быть завершена к моменту начала закачки газа.
 
В частности, будет проверена целостность буровой установки и системы передачи природного газа от буровой до национальной системы.

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