В Израиле проведут инспекцию на газовой платформе "Кариш"
На следующей неделе ожидается начало процесса проверки целостности труб на газовой платформе "Кариш".
Инспекция будет проведена на фоне значительного прогресса в переговорах по урегулированию спора о морских границах между Израилем и Ливаном.
Проверка будет длиться несколько недель. Она должна быть завершена к моменту начала закачки газа.
В частности, будет проверена целостность буровой установки и системы передачи природного газа от буровой до национальной системы.