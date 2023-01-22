



В Еврейском университете пройдет конференция против судебной реформы

Через несколько дней после того, как старший преподаватель юридического факультета Еврейского университета запретил вход студентам, связанным с правой организацией, выясняется, что преподаватели факультета организуют конференцию для обсуждения реформы министра юстиции Ярива Левина. Название конференции: "Вредим ли мы нашей демократии?".



В анонсе конференции докладчиками указаны профессора Гай Давыдов, Йоав Дотан, Эйнат Альбин и Маргит Коэн.



Несмотря на заявление о том, что дискуссия будет плодотворной, поучительной и общей, все выступавшие на конференции на прошлой неделе подписали декларацию о мнении против реформы министра Левина.



На прошлой неделе в университете также прошла демонстрация против реформы, на которой выступил один из старших преподавателей факультета.

