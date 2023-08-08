



В Чили зимняя температура достигла рекордной плюсовой отметки

Нынешней зимой в Чили была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха, достигшая отметки в 37 градусов по Цельсию.



Об этом сообщает Euronews Green.



"Температура 37 градусов посреди зимы - это cлишком. Это температурная аномалия, которая почти на 15 градусов выше обычных значений", – сказал климатолог из Университета Сантьяго Рауль Кордеро.



Он отметил, что такое повышение температуры не локальная проблема, а глобальная.



Первые дни августа принесли жару в северную и центральную часть Чили, в то время как в столице Сантьяго зимняя погода напоминала весну.



Климатолог и профессор Чилийского университета Консепсьон Мартин Жак считает, что зимняя жара в стране является окном в будущее.



"То, что сейчас кажется очень экстремальным, через несколько лет может постепенно становиться все более нормальным", – отметил он.



Ученый добавил, что, несмотря на сложность установления связи между экстремальными погодными явлениями и изменением климата, температуры в некоторых частях Чили из года в год бьют рекорды.