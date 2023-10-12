



В Берлине запретили акции поддержки атак ХАМАСа на Израиль

Административный суд Берлина подтвердил запрет на проведение в столице Германии пропалестинских демонстраций, сообщает агентство AFP.



В свою очередь в столичной полиции отметили, что "митинг солидарности с Палестиной" и все другие подобные мероприятия - запрещены, поскольку их проведение "представляет угрозу для общественной безопасности".



Суд заявил, что полиция имеет право запрещать подобные собрания на основании предыдущих демонстраций - из-за антисемитских лозунгов и восхваления палестинской исламистской группировки ХАМАС на них.



Несмотря на запрет полиции и решение суда, в районе Нойкельн, где проживает много мигрантов из арабских стран, люди собрались на пропалестинские мероприятия. Полиция сообщила, что переписала личные данные присутствующих, а также, что нескольких человек задержали, не уточнив их количество.